Embracer Group, Saber Interactive Stüdyosunu Satın Aldı

THQ Nordic bağlı şirketi Embracer Group, bünyesine yeni stüdyoları katmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere son olarak Little Nightmares, Statik ve The Stretchers ile tanıdığımız Tarsier Studios'u satın almışlardı. Bugün yapılan açıklamaya göre Saber Interactive de Embracer Group ailesine katıldı.

Bu satın alım işlemi, geliştirici stüdyonun tüm varlıklarını ve Belarus, İspanya, İsveç, Portekiz ve Rusya stüdyoları dahil ilişkili varlıklarını da kapsıyor. Ön bedel olarak $150 milyon verilecekken, ilerideki zamanlarda koşula bağlı olarak $375 milyon miktarında ödeme yapılacak.

Saber Interactive, Embracer Group için faaliyette olan beşinci grup olacak ve stüdyonun kurucu ortakları ve sahipleri olan Matthew Karch ve Andrey Iones, Embracer Group'un ikinci en büyük hissedarı konumuna gelecek.

Stüdyonun Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Matthew Karch, "On dokuz yıl boyunca bağımsız bir geliştirici olan Saber, taliplerini buldu. Embracer Group ile sonunda mükemmel bir ortak bulduk. Hayalini kurduğumuz birçok projeyi tamamlamak için daha fazla heyecanlanamazdık." yorumunda bulundu.

Saber Interactive, Halo: The Master Chief Collection için 343 Industries stüdyosuna yardımda bulunuyor bildiğiniz üzere. Buna ek olarak, Vampyr ve Call of Cthulhu: The Official Video Game oyunlarını Switch platformuna uyarlayan, World War Z ve Spintires: MudRunner oyunlarıyla karşımıza çıkan stüdyo, geçtiğimiz sene Bigmoon Entertainment stüdyosunu satın almıştı.