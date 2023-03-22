Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Emekli Maaşlarına Zam Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı televizyon programında emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Emekli Maaşlarına Zam Gelecek
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Yakın zamanda gelen asgari ücret zammı sonrasında en düşük emekli maaşı, birçok emekli tarafından az bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı televizyon programında emeklililere müjdeyi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan istişareler kapsamında en düşük emekli maaşı için 2000 TL zam yapılacağı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Emekli Maaşlarına Zam Gelecek

2023 En Düşük Emekli Maaşı: 7500 TL

Son günlerde hükümetin konuştuğu konulardan biri de emekli maaşlarıydı. Vatandaşların emekli maaşı konusunda geri dönüşlerini toplayan bakanlık yetkilileri, en düşük emekli maaşını 7500 TL olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı programda, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Emekli Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?
NASIL YAPILIR

Emekli Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bazen emekli maaşımızın net tutarını öğrenmek için, bazen ise gelir beyanı gibi bürokrasik gereklilikler sebebiyle "emekli maaşı sorgulama" işlemi yapmaya ihtiyaç duyabiliyoruz.

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