Emeklilikte e-Devlet Dönemi Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni e-devlet düzenlemelerini açıkladı. Sarıeroğlu, emeklilik ve sigorta işlemleri olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerine e-devlet üzerinden erişilebileceğini ifade etti.

Birçok konuda vatandaşlara kolaylık sağlayan e-devlet kapısı, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir özelliğe daha kavuşuyor. Bakan Sarıeroğlu, başlatacakları ‘ev hizmeti’ modeliyle bir kişi bile çalıştıranın, bürokratik işlemlerini kolaylaştıracaklarını açıkladı.

Sarıeroğlu, yaşlı bakım sigorta sisteminin altyapısının hazırlandığını, kamu yönetiminde uzaktan eğitimin yaygınlaşacağını ve dijital ekonomiye uygun nitelikle işgücünün yetiştirileceğini söyledi. Emeklilik ve sigorta işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılacağını duyuran Bakan Sarıeroğlu, ev hizmetlerinde uygulanan kolay işverenliğin, bir sigortalı çalıştıran bakkal, berber, lokanta, eczane gibi işyerlerinde de uygulanacağını belirtti.

Yeni dönemde dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikle işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Öğrenciler ve 6 aydan uzun süreli işsizlerin işbaşı eğitim programından daha fazla yararlanması ve mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dahil olmaları kolaylaştırılacak. Yeni dönemde eğitim, istihdamda olmayan gençlere "aktifleştirme" programı başlıyor" dedi.

Yeni sistemde Bilgi Yönetim Sistemi Projesi ile sosyal güvenlik sisteminin dönüşümü sağlanacak. Başta emeklilik ve sigorta işlemleri olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli kısmına e-devlet üzerinden erişilebilecek. Bu yolla sosyal güvenlik sisteminin dönüşümü sağlanacak ve söz konusu işlemler çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilecek.

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