Emilia Clarke, Game of Thrones’un Finali Hakkında Konuştu

Game of Thrones serisi uzun süre önce sona erdi fakat şimdiden serinin yeni uyarlamalarını gözlüyoruz. Şu sıralar ise HBO’nun rekor kıran fenomen dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran yıldız oyuncu Emilia Clarke, Daily Telegraph’a verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"Tepkiler Üzücü"

Dizinin bitişiyle ilgili kendi görüşlerini paylaşan Clarke, 8. sezon finaline gelen tepkilerin kendisini 'üzdüğünü' söyledi. Bu yılın başlarında verdiği bir başka demeçte ise tepkilerin 'mantıklı' olduğunu savunmuştu.

Clarke, “Herkesin kendi görüşü olacak ve buna hakları var. Bu bir sanat ve ne şekilde olursa olsun üstlenilmeli.” diye konuştu.

"Herkesi Memnun Edemeyiz"

Clarke ayrıca, “Diziyi izlemekten zevk aldığınız için dizinin bitmesine üzüldüyseniz bu üzücü bir durumdur. Bu, insanların beklediği mükemmel son değildi fakat asla herkesi memnun edemeyeceğimiz görüşüne tamamen inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Game of Thrones’un 8. sezonu, 32 dalda Emmy adaylığıyla rekor kırdı. Fenomen dizi, Yaratıcı Sanatlar kategorisinde çok sayıda ödül almayı başardı. Ancak Emilia Clarke ve diğerleri, oyunculuk ve senaryo gibi kategorilerde yetersiz kalarak ödül alamadı. Yine de Game of Thrones olağanüstü drama dizisi ödülünü de kazandı ve başarısını defalarca ispatladı.