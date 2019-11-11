Emilia Clarke, James Bond Olmak İstiyor

Game of Thrones dizisinde oynadığı Daenerys Targaryen karakteri ile beğenileri toplayan Emilia Clarke, ilk kadın James Bond karakteri olmak istediğini belirtti.

İlk Kadın James Bond

2020 yılında vizyona girecek olan James Bond 25: No Time To Die filmi ile hayranlarının karşısına beşinci kez çıkacak olan Daniel Craig, bu filmle birlikte sevilerek canlandırdığı bu karaktere veda edecek. Craig, daha öncesinde yaptığı açıklamalarda bir sonraki James Bond karakterinin bir kadın tarafından canlandırılması gerektiğini belirtmişti.

Nitekim son söylentiler de bunları doğruluyor.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin dergisi ile röportaj yapan Emilia Clarke, bu karakteri canlandırmak isteyip istemeyeceği sorusuna "Evet. Evet, tabii ki isterim!" diyerek yanıt verdi. 007 karakterlerinin oldukça farklı yerlere sahip olduğunu vurgulayan Clarke, "En demode ajan olsanız dahi asla unutulmazsınız." dedi.

Şu an için sektörden sızdırılan bilgiler Michelle Dockery ve Lashana Lynch odaklı olsalar da oyuncu seçimi için uzun bir süre olduğunu göz önüne alınca, bu fikrin oldukça fazla defa değişkenlik gösterebileceğini söyleyebiliriz.

Bu arada unutmadan. Daniel Craig tarafından canlandırılan son James Bond karakterini izleyebileceğiniz Bond 25, 3 Nisan 2020 tarihinde vizyonda olacak.