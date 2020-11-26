Eminem'in Deepfake Şarkısı Zuckerberg'ü Hedef Aldı

Eminem'in deepfake şarkısı Zuckerberg'ü hedef alarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eminem'in sesini ve liriklerini kopyalayan yeni deepfake videosu, Eminem kalitesinde olmasıyla şaşırtıyor. Ancak sözler için aynı şeyi söyleyemeyiz, işte detaylar.

Deepfake ses teknolojisi son derecede inandırıcı hale gelmeye devam ediyor, ki bunun son örneğini Eminem'in sesini taklit ederek oluşturulan şarkıda görüyoruz. Eminem, deepfake ile dijital olarak üretilen şarkısında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ü hedef aldı.

Calamity AI ve 30HZ YouTube kanalları tarafından oluşturulan Eminem'in diss şarkısı, saçma sözler ortaya koymuş olmasına rağmen dinleyenleri şaşırtıyor. Calamity AI, 'yapay zeka tarafından yazılmış Eminem diss-track' adlı şarkıyı şöyle açıkladı: "Mark Zuckerberg'e Eminem tarzında diss atmayı istedik ve gerisini yapay zekaya bıraktık. Sözleri ve vokalleri sentezleyen aynı zamanda şarkıyı yaratan 30HZ ile çalıştık. Emin olun, bu şarkı Eminem tarafından kaydedilmedi."

Tekrardan hatırlatalım şarkıyı söyleyen gerçek Eminem değil, daha çok onun sesini taklit etmeyi başaran bir yapay zeka. Şarkı yazma ve performans yetenekleri ise metin oluşturma algoritmasını ve etkileyici deepfake ses oluşturma başarısını gözler önüne seriyor.

Eminem'in deepfake şarkısı Zuckerberg'e ne diyor?

Şarkıdaki ses Eminem'i taklit ediyor olsa da, lirik yazma başarısı için aynı şeyi söyleyemeyiz. "Uyandığında tostu icat eden adam gibisin. Evet, bilgisayarsın!", "Sana nehir kenarındaki işaret (Mark, İngilizce'de işaret anlamına geliyor) diyeceğim, çünkü sen bir sahtekarsın." gibi saçma sözlere sahip olan sahte Eminem şarkısı, yine de sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardı.

"Herkese havlarken ismin Facebark olmalıdır. Parlak gözlere sahipsin ve çok kıllısın. O kadar kıllısın ki her gün daha da kıllı oluyorsun." sözleri özellikle şarkının dikkat çeken bir kısmını oluşturuyor.

Rapçilerin seslerini ve liriklerini kopyalamaya çalışan deepfake şarkılar, günden güne daha fazla merak uyandırarak kullanıcıları heyecanlandırıyor. Ayrıca hatırlayacağınız üzere bu yılın başında Jay-Z, yapay zeka destekli bir taklidine karşı yasal işlem başlatmıştı. Peki ya siz Eminem'in deepfake şarkısını nasıl buldunuz?