Eminem, Sevgililerini Tinder'dan Buluyormuş

Dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Eminem, dört yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü 'Revival' ile adından bir hayli söz ettiriyor. Tüm zamanların en çok albümü satan rap sanatçısı ünvanını elinde bulunduran Eminem, meğerse sevgililerini Tinder'dan buluyormuş!

Söz konusu Eminem olduğunda, barda veya cafede birisiyle tanışmak o kadar da kolay olmayabilir. Anlaşılan ünlü rapçi bu sorunu aşmak için farklı bir yola başvurmayı tercih etmiş.

Vulture dergisine verdiği röportajda soruları yanıtlayan Eminem, son dönemin popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'ı aktif olarak kullandığını itiraf etti. Eminem, "Takıldığınız insanları nereden buluyorsunuz?" sorusuna karşılık olarak, “Tinder’dan... Bu konuda ciddiyim. Bazen de Grindr uygulamasını kullanıyorum. Eskiden gece kulüplerine gider, kızlarla orada tanışırdım. Benim için ilginç zamanlardı” cevabını verdi.

Grammy ödüllü Amerikalı rapçi, 2006 yılında boşanmasından bu yana birkaç kişiyle görüştüğünü fakat hiçbir ilişkisinin kamuoyuna duyurulacak kadar ilerlemediğini söyledi.

Dokuzuncu stüdyo albümü olan Revival ile şu sıralar ortalığı kasıp kavuran Eminem, ilk klibini Beyonce ile düet yaptığı 'Walk on the Water' şarkısına çekti. Youtube'da şu ana kadar 20 milyona yakın izlenen video klibi, Spotify'da da 70 milyondan fazla kez dinlendi.