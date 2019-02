Eminem, The Punisher’ı İptal Eden Netflix’e Ateş Püskürdü!

Her ne kadar beklenen bir gelişme olsa da, Netflix’in The Punisher ve Jessica Jones dizilerini iptal etmesi Marvel hayranlarını bir hayli sinirlendirdi. Bu kişilerden bir tanesi de ünlü rap sanatçısı Marshall Mathers, nam-ı diğer Eminem.

Geçtiğimiz gün yaptığımız haberde, sevilen Marvel dizileri The Punisher ve Jessica Jones’un Netflix tarafından iptal edildiğini sizlerle paylaşmıştık. Son sezonlarının ardından platforma veda eden her iki dizi de hayranlarını bir hayli üzdü.

Disney’in kendi akış platformunu kuracak olması sebebiyle kütüphanesinde hummalı bir Marvel temizliğine başlayan Netflix, abonelerinin sinirlerini bozdu.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Eminem, bilhassa The Punisher’ın iptal edilmesinden hiç memnun değil.

Kişisel Twitter hesabından Netflix’i etiketleyerek bir paylaşım yapan Eminem, şu ifadeleri kullandı:

DEAR @NETFLIX,



REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!



SINCERELY,

MARSHALL — Marshall Mathers (@Eminem) February 21, 2019

Sevgili Netflix, The Punisher'ı iptal etmenizle ilgili: Mahvettiniz! Saygılarımla

Marshall

Eminem’in haykırışı dizideki oyunculardan bazılarının dikkatini çekti. Seride Dinah Madani karakterini canlandıran Amber Rose Revah, ünlü rapçinin tweet’ini alıntılayarak, “Sanırım bu, Eminem’in dizimizi izlediği anlamına geliyor. Bunun, çocuk sahibi olduğunuzda hissettiğiniz duygu ile aynı olduğunu hayal ediyorum” dedi.

I guess this means @Eminem watches our show. I imagine this is that same feeling as when you have your first child. https://t.co/UNJWbfGzQD — Amber Rose Revah (@AmberRoseRevah) February 21, 2019

Öte yandan Eminem’in The Punisher karakteriyle olan bağı daha önceye dayanıyor. 2009 yılında ünlü rapçi ile The Punisher’ın düşman oldukları özel bir çizgi roman serisi yayınlanmıştı.

No wonder Eminem is mad about The Punisher cancellation. pic.twitter.com/qsxQOsPG63 — Hanna Ines Flint (@HannaFlint) February 21, 2019

Yukarda da belirttiğim gibi, Disney’in kendi akış servisini kuracağını duyurmasıyla birlikte, Netflix’teki Marvel serileri yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hatırlayacağınız üzere, Iron Fist, Luke Cage, ve Daredevil gibi Marvel dizileri geçtiğimiz yıl itibarıyla Netflix’e veda etmişti.

Marvel Television’ın yapımcısı Jeph Loeb, söz konusu iptallerin tümünün Netflix’in kararı olduğunu söylüyor. Fişi çekilen dizilerin Disney’in hizmetinde devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil.