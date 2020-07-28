Emirates'in Covid-19 Açıklaması Dikkatleri Çekti: Cenaze Masrafları Karşılanacak

Covid-19 nedeni ile sekteye uğrayan taşımacılık ve ulaşım sektörü başta havayolları olmak üzere geniş ölçekte sorunlara yol açtı. Bu sorundan etkilenen şirketlerden birisi olan Emirates, yolcuları uçmaya teşvik edebilmek adına ilginç bir açıklamaya imza attı. Emirates'in Covid-19 açıklaması sosyal medya gündemine oturdu.

Emirates Ücretsiz Koronavirüs Sigortası Sunmaya Başladı!

Emirates uçak bileti alan tüm yolculara ücretsiz koronavirüs sigortası sunacaklarını açıkladı. Bu sigorta kapsamında uçuş esnasında yeni tip koronavirüs ile enfekte olan kişilerin tedavi, karantina ve cenaze masrafları havayolu şirketi tarafından karşılanacak.

Eğer Emirates ile uçarken koronavirüse yakalanırsanız aşağıdaki masraflarınınız, belirlenen limitler dahilinde, şirket tarafından karşılanacak.

- Tedavi Masrafları (150,000 euro'ya kadar)

- Karantina Masrafları (İki hafta boyunca günde 100 euro'ya kadar)

- Cenaze Masrafları (Tek seferlik 1,500 euro)

Sigortanın seyahat sınıfı ya da güzergahı fark etmeden tüm yolcular için ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Peki siz ücretsiz koronavirüs sigortası hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.