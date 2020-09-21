Emmy 2020 Kazananları Belli Oldu!

Emmy 2020 kazananları, dün akşam video konferans yoluyla düzenlenen ödül töreni ile sahipleriyle buluşturuldu. Törende Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok farklı ülke ve bölgeden, televizyon kanalları için üretilmiş içerikler yarıştı.
Pandemi sebebi ile tarihinde ilk kez seyircisiz şekilde düzenlenen Emmy 2020 Ödülleri, ilginç anlara sahne oldu. Ödülleri alanlar, video konferans yoluyla heykellerine sahip oldular. On binlerce kişinin canlı olarak internet üzerinden takip ettikleri etkinliğe, Schitt’s Creek damgasını vurdu. Dokuz Emmy ödülünü eve götüren dizi, Emmy'nin en çok ödül kazanan yapımı olarak tarihe adını yazdırdı. Succession isimli dizi ise beş ödül alarak, geceye damga vuran yapımlardan bir tanesi oldu. Listenin tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı:
Emmy 2020 Ödül Kazanan Yapımlar Listesi
En İyi Komedi
“Schitt’s Creek” (Pop)
En İyi Drama
“Succession” (HBO)
En İyi Kısa Dizi
“Watchmen” (HBO)
En İyi Aktris, Komedi
Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”
En İyi Aktör, Komedi
Eugene Levy, “Schitt’s Creek”
En İyi Aktris, Drama
Zendaya, “Euphoria”
En İyi Aktör, Drama
Jeremy Strong, “Succession”
En İyi Aktris, Mini Dizi ya da TV Filmi
Regina King, “Watchmen”
En İyi Aktör, Mini Dizi ya da TV Filmi
Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”
En İyi Yardımcı Aktris, Komedi
Annie Murphy, “Schitt’s Creek”
En İyi Yardımcı Aktör, Komedi
Daniel Levy, “Schitt’s Creek”
En İyi Yardımcı Aktris, Drama
Julia Garner, "Ozark"
En İyi Yardımcı Aktör, Drama
Billy Crudup, “The Morning Show”
En İyi Yardımcı Aktris, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Uzo Aduba, “Mrs. America”
En İyi Yardımcı Aktör, Kısa Dizi ya da TV Filmi
Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”
En İyi Televizyon Filmi
“Bad Education” (HBO)
Variety En İyi Skeç Programı
“Saturday Night Live” (NBC)
Variety En İyi Talk-Show
“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)
Yarışma Programı
“RuPaul’s Drag Race” (VH1)
Sunucu
RuPaul, “Drag Race”
Konuk Aktris, Komedi
Maya Rudolph, “Saturday Night Live”
Konuk Aktör, Komedi
Eddie Murphy, “Saturday Night Live”
Konuk Aktris, Drama
Cherry Jones, “Succession”
Konuk Aktör, Drama
Ron Cephas Jones, “This Is Us”
En İyi Belgesel
“The Last Dance” (ESPN)
En İyi Özel Belgesel
“The Apollo” (HBO)
Animasyon Programı
“Rick and Morty” (Adult Swim)
En İyi Komedi Yazarı
Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)
En İyi Drama Yazarı
Jesse Armstrong, “Succession” (“This Is Not for Tears”)
En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yazarı
Damon Lindelof and Cord Jefferson, “Watchmen” (“This Extraordinary Being”)
En İyi Komedi Yönetmeni
Andrew Cividino and Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)
En İyi Drama Yönetmeni
Andrij Parekh, “Succession” (“Hunting”)
En İyi Kısa Film ya da TV Filmi Yönetmeni
Maria Schrader, “Unorthodox”
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