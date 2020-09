Emmy 2020 Kazananları Belli Oldu!

Emmy 2020 kazananları, dün akşam video konferans yoluyla düzenlenen ödül töreni ile sahipleriyle buluşturuldu. Törende Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok farklı ülke ve bölgeden, televizyon kanalları için üretilmiş içerikler yarıştı.

Pandemi sebebi ile tarihinde ilk kez seyircisiz şekilde düzenlenen Emmy 2020 Ödülleri, ilginç anlara sahne oldu. Ödülleri alanlar, video konferans yoluyla heykellerine sahip oldular. On binlerce kişinin canlı olarak internet üzerinden takip ettikleri etkinliğe, Schitt’s Creek damgasını vurdu. Dokuz Emmy ödülünü eve götüren dizi, Emmy'nin en çok ödül kazanan yapımı olarak tarihe adını yazdırdı. Succession isimli dizi ise beş ödül alarak, geceye damga vuran yapımlardan bir tanesi oldu. Listenin tamamı ise aşağıdaki gibi sıralandı:

Emmy 2020 Ödül Kazanan Yapımlar Listesi

En İyi Komedi

“Schitt’s Creek” (Pop)

En İyi Drama

“Succession” (HBO)

En İyi Kısa Dizi

“Watchmen” (HBO)

En İyi Aktris, Komedi

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

En İyi Aktör, Komedi

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

En İyi Aktris, Drama

Zendaya, “Euphoria”

En İyi Aktör, Drama

Jeremy Strong, “Succession”

En İyi Aktris, Mini Dizi ya da TV Filmi

Regina King, “Watchmen”

En İyi Aktör, Mini Dizi ya da TV Filmi

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

En İyi Yardımcı Aktris, Komedi

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

En İyi Yardımcı Aktör, Komedi

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

En İyi Yardımcı Aktris, Drama

Julia Garner, "Ozark"

En İyi Yardımcı Aktör, Drama

Billy Crudup, “The Morning Show”

En İyi Yardımcı Aktris, Kısa Dizi ya da TV Filmi

Uzo Aduba, “Mrs. America”

En İyi Yardımcı Aktör, Kısa Dizi ya da TV Filmi

Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

En İyi Televizyon Filmi

“Bad Education” (HBO)

Variety En İyi Skeç Programı

“Saturday Night Live” (NBC)

Variety En İyi Talk-Show

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

Yarışma Programı

“RuPaul’s Drag Race” (VH1)

Sunucu

RuPaul, “Drag Race”

Konuk Aktris, Komedi

Maya Rudolph, “Saturday Night Live”

Konuk Aktör, Komedi

Eddie Murphy, “Saturday Night Live”

Konuk Aktris, Drama

Cherry Jones, “Succession”

Konuk Aktör, Drama

Ron Cephas Jones, “This Is Us”

En İyi Belgesel

“The Last Dance” (ESPN)

En İyi Özel Belgesel

“The Apollo” (HBO)

Animasyon Programı

“Rick and Morty” (Adult Swim)

En İyi Komedi Yazarı

Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

En İyi Drama Yazarı

Jesse Armstrong, “Succession” (“This Is Not for Tears”)

En İyi Kısa Dizi ya da TV Filmi Yazarı

Damon Lindelof and Cord Jefferson, “Watchmen” (“This Extraordinary Being”)

En İyi Komedi Yönetmeni

Andrew Cividino and Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (“Happy Ending”)

En İyi Drama Yönetmeni

Andrij Parekh, “Succession” (“Hunting”)

En İyi Kısa Film ya da TV Filmi Yönetmeni

Maria Schrader, “Unorthodox”