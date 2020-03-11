Emniyet Genel Müdürlüğü, Corona Virüsü için Harekete Geçti

Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da asılsız Corona virüsü paylaşımları hakkında inceleme başlattı.

Corona Virüsü ile ilgili Asılsız Paylaşımlara İtibar Etmeyin!

Emniyet yetkilileri vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi. Başsavcılık tarafından "Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü söylemişti. Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş bulunmakta.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Saat 16:30'da basın açıklamasının yapılacağı açıklandı.

Corona virüsü hakkında resmi makamlardan açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın.