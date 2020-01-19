Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Siber Operasyon Merkezi Açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Siber Operasyon Merkezi’ne kavuştu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan yeni merkez hizmete girdi.
Siber Operasyon Merkezi'nin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya da katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, Siber Operasyon Merkezi’nin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirirken, artık çok daha huzurlu hissettiğini vurguladı.
"Artık Daha Huzurluyum"
Siber Operasyon Merkezi hakkında Twitter’dan bir paylaşım yapan Soylu, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.
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