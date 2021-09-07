Emniyet, Kadına Şiddete Hayır Paylaşımları Hakkında Uyardı

Emniyet kadına şiddete hayır paylaşımları üzerinden dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı son uyarı, Instagram'daki paylaşımların telifli olduğunu iddia eden bilgisayar korsanlarını hedef alıyor. Peki ya bilgisayar korsanlarının kimlik avı saldırılardan nasıl korunabilirsiniz?

Sosyal medya üzerinde artan siber dolandırıcılık vakalarına karşı çalışmalarına hız veren Ankara Emniyet Müdürlüğü, kullanıcıları uyaran bir paylaşımda bulundu.

Emniyet, kadına şiddete hayır dolandırıcılarına karşı harekete geçti

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan uyarıya göre, sosyal medya dolandırıcılarının yeni hedefi 'Kadına Şiddete Hayır' paylaşımlarıyla ilgili oldu. Sosyal medyada paylaştığınız içeriğin telif hakkına sahip olduğunu iddia eden dolandırıcılar, bu hesaplardan yapılan paylaşımların kaldırımasını istiyor.

Dolandırıcı hesaplardan verilen link üzerinden Instagram profiline giriş yapan kişiler ise bilgisayar korsanlarının ağına takılmış oluyor. Emniyet'ten yapılan paylaşımda, "Kullanıcı adı ve şifre bilgilerini içeren başka bir sayfaya yönlendirmektedir. Instagram'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter duyurusunda şu açıklama yapıldı:

Dolandırıcılar, sosyal medya platformu Instagram’daki sahte destek hesabı üzerinden kullanıcılara 'Kadına şiddete hayır, paylaşmış olduğunuz içerikler telif hakkı içermektedir' şeklinde paylaşımlar gönderip, onları kullanıcı adı ve şifre bilgilerini içeren başka bir sayfaya yönlendirmektedir. Instagram'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu tür mesajlarla sosyal medya hesaplarınızın ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Sahte kampanya ve reklam linklerine tıklamamanızı ve bu linkler aracılığı ile kişisel bilgileriniz, şifre, kart ya da hesap bilgilerinizi kimseyle paylaşmamanızı önemle hatırlatırız.

Kimlik avı saldırılardan nasıl korunabilirim?

Kimlik avı, bilgisayar korsanlarının hedefteki kişilerin bağlantıya tıklamasını ya da ekten belirli bir dosyayı indirmesini sağlamak için başka bir kimliğe bürünmesi ile gerçekleştirilir. Bilgisayar korsanları, işverenlerden veya sağlık kuruluşlarından gelen koronavirüs ile ilgili bir e-postanın bazı davranışları tetikleyebileceğini düşünerek hareket ediyor ve siber güvenlik uzmanları, salgın devam ettikçe siber dolandırıcıların taktiklerinin de değiştiğini belirtiyor.

Sağlık kuruluşlarından gelmiş gibi görünen, son derece gerçekçi e-postalara da tereddütlü yaklaşmak gerekiyor. Bilgilerinizi herhangi bir e-posta adresine göndermeden önce o e-posta adresinin meşruluğunu doğruladığınızdan emin olun. Bu, bilgilerinizin ele geçirilmesine ve bilgisayar korsanlarının hakkınızda çok daha fazla bilgi elde etmesine yol açabilir.