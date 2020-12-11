Emniyet Uyardı! WhatsApp'tan Bu Mesaj Gelirse Dikkate Almayın

Son zamanlarda vatandaşlara WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar hakkında emniyet görevlileri harekete geçti. WhatsApp üzerinden bu mesajı alırsanız dikkate almayın ve silin. İşte konu hakkındaki detaylar.

Emniyet Uyardı: Bu Mesaja Dikkat!

Siberay'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda hiçbir sosyal medya platformunun WhatsApp üzerinden doğrulama istemediğine dikkat çekildi ve görselde görülen SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA itibar edilmemesi gerektiği söylendi.

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Hiçbir sosyal medya platformu,

SİZDEN

WHATSAPP YOLUYLA

DOĞRULAMA İSTEMEZ❗



Görselde de göründüğü gibi,

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA

İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc — Siberay (@SiberayEGM) December 10, 2020

WhatsApp üzerinden böyle bir mesaj alır iseniz dikkate almadan silin. Emniyet tarafından yapılan açıklamada belirtiliği üzere hiçbir zaman teknoloji devi şirket WhatsApp üzerinden doğrulama istemiyor. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Gözaltına Alındı! Emniyet Duyurdu

Emniyet tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 81 il Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Son dönemde vatandaşlarımıza Whatsapp uygulaması üzerinden +1 ile başlayan yabancı numara ile kendisini Instagram Destek Ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyerek dolandırıcılık amaçlı kişisel verilerini ele geçirmeye çalışan A.S. isimli şüpheli şahıs 10.12.2020 tarihinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."