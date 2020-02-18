Empire of Sin, Bu Yılın Son Çeyreğine Ertelendi

Romero Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından da yayınlanacak olan Empire of Sin, geçtiğimiz ay içerisinde duyurulmuştu. 1920'li yılların Chicago şehrinde geçecek olan oyun Mac, PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştiriliyor. Geçtiğimiz ay yapılan duyuruda bu yılın İlkbahar aylarında çıkacağı belirtilmişti ama bugün yapılan yeni duyuru ile Sonbahar mevsimine ertelendiği söylendi.

Oyun Yönetmeni Brenda Romero tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, ekip olarak acele etmek istemiyorlar. Oyunculara içlerine sinen kalitede bir deneyim yaşatabilmek için kendilerine zaman yaratmak adına böyle bir karar almışlar. Bu sayede, Empire of Sin oyununu olabilecek en iyi hale getirmek için çaba sarf edecekler.

Empire of Sin, ülke genelinde alkol yasağının olduğu bir dönemde geçiyor. Hedefiniz ise en üst noktaya çıkmak ve orada kalmak için elinizden geleni ardınıza koymamak olacak. Bunu nasıl yapacağınız ise tamamıyla size kalmış. İster dalavere yapabilirsiniz, ister tatlı dilli olabilirsiniz, isterseniz de göz dağı verebilirsiniz.

Hikayenin akışı boyunca isim yapabilmek için hem kendi suç imparatorluğunuzu kuracak hem de sadık çetenizi oluşturacaksınız. İsim yaptıktan sonra da rakip bölgeleri ele geçirmeye çalışarak yarattığınız etkiyi genişletmeye çalışacaksınız. Eğer bu süreçte olası bir zorluk ile karşılaşırsanız da sıra tabanlı çatışmalara girerek rakiplerinize mesaj göndermek durumunda kalacaksınız. Bunların yanı sıra müttefik kazanacak veya kaybedecek, polislere rüşvet verecek ve kara borsada ticaret yapabileceksiniz.