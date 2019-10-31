EMUI 10 Beta Güncellemesi 8 Cihaz için Dağıtılmaya Başlandı

EMUI 10 beta güncellemesi Huawei model akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı. EMUI 10 güncellemesini erkenden almak isteyen kullanıcılar beta programına katılarak yeni güncellemeyi cihazlarına kurabilmekte. EMUI 10 ile birlikte cihazlara pek çok yeni özellik geliyor.

Huawei Geliştirici Konferansı'nda tanıtılan EMUI 10 ile birlikte uygulamaların ikonlarında değişiklikler bulunacak. Kişiler ekranı tasarımsal açıdan değişecek. EMUI 10 güncellemesi ile akıllı telefonlar karanlık mod desteğine kavuşuyor. Karanlı mod sayesinde gece akıllı telefonla vakit geçirirken gözleriniz yorulmayacak.

Android 10 tabanlı EMUI 10 ile akıllı telefonların çok daha hızlı olması beklenmekte. Şu anda 8 adet cihaza EMUI 10 beta güncellemesi gönderilmeye başlandı. EMUI 10 beta güncellemesi alan cihazlar şu şekilde:

Mate 20

Mate 20 Lite

Mate 20 Pro

Mate 20 X

P30 Lite

Nova 5T

P Smart 2019

P Smart Plus 2019

Beta programına kayıt olarak EMUI 10 güncellemesini cihazınıza yükleyebilirsiniz. Beta programına kayıt olmanız için Huawei Beta uygulamasını cihazınıza kurmanız gerekmekte. Huawei Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. EMUI 10 güncellemsinin bu yıl sonunda kademeli olarak cihazlara gönderilmesi bekleniyor.