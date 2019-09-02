EMUI 10 Güncellemesi Alacak Olan Cihazlar Belli Oldu

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemini alacak olan cihazlar belli oldu. EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei ve Honor marka cihazları sizler için derledik.

EMUI 10 Güncellemesi Alacak Olan Telefonlar

İşte EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazların listesi;

Huawei Mate serisi:

Huawei Mate 20 [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 20 Pro [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 20 Lite [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 20 X [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 20 X (5G) [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 20 Porsche RS [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate X

Huawei Mate 10 [Resmen Onaylandı]

Huawei Mate 10 Pro [Resmen Onaylandı]

Huawei Porsche Design Mate 10 [Resmen Onaylandı]

Huawei Porsche Tasarım Mate RS [Resmen Onaylandı]

Huawei P serisi:

Huawei P30 [Resmen Onaylandı]

Huawei P30 Pro [Resmen Onaylandı]

Huawei P30 Lite / Nova 4e [Resmen Onaylandı]

Huawei P20 [Resmen Onaylandı]

Huawei P20 Pro [Resmen Onaylandı]

Huawei P Smart 2019 [Resmen Onaylandı]

Huawei P Smart + 2019 [Resmen Onaylandı]

Huawei P Smart Z [Resmen Onaylandı]

Huawei Nova serisi:

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e [Resmen Onaylandı]

Diğer Huawei marka akıllı telefonlar:

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y6 (2019)

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 (2019)

Huawei Y7 Pro (2019)

Huawei Y7 Prime (2019)

EMUI 10 güncellemesi alacak olan Honor cihazlar:

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20 Pro [Resmen Onaylandı]

Honor 20 [Resmen Onaylandı]

Honor 20i/20 Lite [Resmen Onaylandı]

Honor View 10/Honor V10 [Resmen Onaylandı]

Honor View 20/Honor V20 [Resmen Onaylandı]

Honor 10 [Resmen Onaylandı]

Honor 10 GT

Honor 10 Lite [Resmen Onaylandı]

Honor Play

Honor Note 10

Honor 8X [Resmen Onaylandı]

Honor 8C

Honor Magic 2 [Resmen Onaylandı]

Honor 8A

EMUI 10 güncellemesi alması muhtemel cihazlar:

Huawei P20 Lite/Nova 3e

Huawei P Smart + (Nova 3i)

Huawei Nova 3

Huawei Y3 (2018)

Huawei Y5 2018 Prime

Huawei Y5 2018 Lite

Huawei Y6 Prime (2018)

Huawei Y6 (2018)

Huawei Y7 (2018)

Huawei Y7 Prime (2018)

Huawei Y7 Pro (2018)

Honor 8X Max

EMUI 10 Güncellemesi Neler Sunuyor?

EMUI 10 ile birlikte Huawei uygulamalarının ikonlarında değişiklikler olacak. Kişiler ekranında tasarımsal açıdan değişiklikler bulunacak. EMUI 10 ile birlikte cihazlara karanlık mod gelecek.

Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak.

Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazların çok daha hızlı olması bekleniyor. EMUI 10 güncellemesinin cihazlara ne zaman geleceğine dair resmi bir tarih bulunmamakta. Güncelleme takvimi açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz.