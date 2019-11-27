EMUI 10 Kullanıcı Sayısı ile Şaşırtıyor

EMUI 10 arayüzünü kullanan Huawei cihazlarının sayısı açıklandı. Huawei'nin geçtiğimiz aylarda cihazlara göndermeye başladığı Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzünü kullanan cihazların sayısı şaşırtıyor.

EMUI 10 Kullanıcı Sayısı ile Dikkatleri Üzerine Çekti

Huawei'nin yazılım bölümünden sorumlu başkanı Wang Chenglu, EMUI 10 kullanıcı sayısını açıkladı. Dünya genelinde EMUI 10 arayüzünü kullanan cihaz sayısının 1 milyon olduğu duyuruldu.

EMUI 10'un Ağustos ayında tanıldığı ve güncellemeyi alan cihazlar ilk P30 serisi oldu. Şu anda EMUI 10 güncellemesi kademeli olarak Mate 10, Mate 20, P20 ve Honor 9X serilerine dağıtılmaya başlandı. Ülkemizdeki cihazlara da EMUI 10 güncellemesi çok kısa süre içerisinde gelecek.

Ülkemizde Mate 20 serisi için geçtiğimiz günlerde EMUI 10 beta programı açılmıştı. EMUI 10 güncellemesinin cihazlara ulaşması çok uzun bir zaman almayacak gibi gözüküyor. EMUI 10 arayüzü ile birlikte cihazlara karanlık mod desteği geliyor. Karanlık mod özelliği sayesinde gece akıllı telefonunuzu kullanırken gözleriniz daha az yoruluyor.

EMUI 10 ile beraber uygulamalar açılış efekti ile açılmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olmakta. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile cihazların çok daha hızlı çalışacağı açıklandı. EMUI 10 güncellemesi alacak olan cihazların listesinde buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.