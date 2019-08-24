EMUI 10'un Tanıtım Videosu Yayınlandı

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda Shenzhen’de düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı'nda tanıttığı EMUI 10'un nasıl görüneceği belli oldu. HarmonyOS'un hemen ardından duyurulan EMUI 10, Huawei kullanıcıları tarafından çok sevilecek gibi gözüküyor.

Huawei'nin Android tabanlı mobil işletim sistemi olan EMUI 10'un ilk videosu Huawei EMUI isimli YouTube kanalında yayınlandı. Yayınlanan videoda EMUI 10'un yepyeni bir kilit ekranı tasarımı ile geleceği görülmekte.

EMUI 10 ile birlikte Huawei uygulamalarının ikonlarında değişiklikler olacak. Kişiler ekranında tasarımsal açıdan değişiklikler bulunacak. EMUI 10 ile birlikte cihazlara karanlık mod gelecek.

Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. EMUI 10'da uygulamaları açarken açılış efekti bulunmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olacak.

Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile birlikte cihazların çok daha hızlı olması bekleniyor. Lafı fazla uzatmadan hemen aşağıda bulunan videodan EMUI 10'un nasıl olacağını izleyebilirsiniz.

Hangi Cihazlar EMUI 10 Güncellemesi Alacak?

Android 10 tabanlı EMIU 10 güncellemesini alacak olan Huawei ve Honor marka cihazlar şu şekilde: Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite / Mate 20 X / Mate 20 Porsche RS, Huawei Mate X, Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro / Porsche Design Mate 10 / Porsche Design Mate 10 RS, Huawei P30 / P30 Pro / P30 Lite, Huawei P20 / P20 Pro, Huawei P Smart (2019), Huawei Nova 4, Honor V20 / V10, Honor 10 / 10 GT / 10 Lite, Honor Play, Honor Note 10, Honor 8X / 8X Max / 8C / 8A, Honor Magic 2

Şimdilik EMUI 10 güncellemesini alacak olan cihazlar bu kadar. Yukarıda bulunan listede yer almayan cihazlarda EMUI 10 güncellemesini alabilir. Huawei'nin yazılım ekibi çalışmalarına son sürat devam etmekte.