EMUI 11 Alacak Huawei ve Honor Telefonlar

Huawei, EMUI 11’in bu yılın üçüncü çeyreğinde çıkacağını doğrulamıştı. Kullanıcı arayüzünün yeni sürümü Android 11’i temel alacak. Bu nedenle hangi cihazların güncellemeyi alacağı merak konusu. İşte EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar

EMUI 11 Güncellemesi, Android 11 Tabanlı Olacak

Huawei ve Honor akıllı telefonların yeni arayüzü olacak EMUI 11’in bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceği Huawei çalışanlarından Dr. Wang Chenglu tarafından doğrulandı. EMUI 11’yi ilk kez büyük olasılıkla şirketin beklenen amiral gemisi telefonu Huawei Mate 40 serisinde deneyimleyebileceğiz. Ancak Mate 40 serisi yeni arayüzü göreceğimiz tek cihaz olmayacak. Huawei’nin Çin topluluk formunda ve Weibo’da paylaşılan ekran görüntüsüne göre, EMUI 11 güncellemesini ilk etapta alacak birçok cihaz olacak. Listedeki cihazlar Android 9 Pie ve daha yeni Android sürümle geldiğinden Android 11 tabanlı EMUI 11 güncellemesini alması kesin.

EMUI 11 Güncellemesini Alacak Huawei ve Honor Telefonlar

Huawei Mate Serisi: Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20X / Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate X

Huawei P Serisi: P40 / Pro, P30 / Pro

Huawei Nova Serisi: Nova 6 5G, Nova5T / Pro, Nova5z, Nova 5i Pro

Huawei Tabletler: MatePad, Mediapad M6

Honor Ailesi: Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20 Pro, Honor 20s, Honor 20 Youth Edition, Honor 9X Pro

EMUI 11 Ne Zaman Gelecek?

EMUI 11 güncellemesini muhtemelen Temmuz ve Eylül ayı arasında göreceğiz. EMUI 10’dan daha iyi, daha sorunsuz bir deneyim sunacağı açık. EMUI 11 ile Dağıtılmış Teknoloji daha da gelişecek. EMUI 10 ile, bu teknoloji sistemin birden fazla cihaz arasında HD görüntülü aramaları desteklemesine izin veriyor. Ancak, EMUI 11 ile birlikte akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar, TV ve farklı ekranlara sahip başka cihazları bağlayabileceği söyleniyor. Birden fazla ekranda kesintisiz çalışma mümkün olacak mı güncelleme sunulduğunda göreceğiz.