EMUI 11 Çıkış Tarihi Netleşti

EMUI 11 ne zaman çıkacak? EMUI 11 çıkış tarihi ne zaman? Huawei yeni akıllı telefon arayüzünü cihazlara göndermeye hazırlanıyor. EMUI 11 çıkış tarihi hakkında gelen bilgileri sizler için bir araya getirdik.

EMUI 11 Ne Zaman Çıkacak? EMUI 11 Çıkış Tarihi

Huawei Tüketici İş Yazılımları Bölümü Başkanı Dr. Wang Chenglu, EMUI 11'in bu yılın üçüncü çeyreğinde geldiğini doğruladı. EMUI 11'in Mate 40 serisi ile birlikte gelmesi beklenmekte. Mate 40 serisi bildiğiniz üzere Android 11 ile kutudan çıkacak ancak Google servisleri bulunmayacak. Huawei'nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery ile gelecek.

Mate 40 serisinin Ekim ayında online olarak düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılması beklenmekte. Ayrıca Huawei'nin bu yılın son çeyreğine kadar yaklaşık 8 milyon adet Mate 40 göndermesi tahmin edilmekte. Mate 40'ın Kirin 1000 yonga setinden güç alacağı söylenenler arasında yer almakta.

EMUI 11 ve Huawei Mate 40 serisi hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!