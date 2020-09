EMUI 11 Tanıtıldı: İşte EMUI 11 ile Gelen Yenilikler

Merakla beklenen EMUI 11 tanıtıldı. Şirket düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda EMUI 11'i duyurdu. İşte EMUI 11 ile gelen yenilikler.

EMUI 11, Huawei cihazlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış yeni özellikleri içeriyor.

Yeni yazılım sürümü ile kullanıcılar, AOD "her zaman açık ekran" özelliği için çeşitli özelleştirme seçeneklerine, yeni temalara, AOD'de özelleştirilebilir animasyonlu öğelere ve AOD'de herhangi bir görüntü, canlı video, GIF gösterme özelliğine erişebilecek.

Galeri uygulaması güncellendi. Güncellenen galeri uygulamasındaki Fotoğraflar sekmesi artık kullanıcıların Ay ve Gün görünümü arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni bir kıstırma hareketi için destek içermekte.

Güncelleme ile kullanıcıların yüzen pencerelerin boyutunu ayarlamasına ve kullanılmadıklarında simge durumuna küçültmesine olanak tanıyan Akıllı çoklu pencere adlı bir özellik gelmekte.

Hemen aşağıdan Huawei tarafından paylaşılan EMUI 11 videosunu izleyebilirsiniz. Videoda yeni arayüz gösterilmekte.

