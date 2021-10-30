EMUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, EMUI 12 güncellemesi alacak cihazların listesini paylaştı. Şirket ayrıca söz konusu güncellemenin hangi tarihten itibaren verilmeye başlanacağını da açıkladı. Huawei kullanıcılarını yakından ilgilendiren güncelleme ile ilgili detaylar haberimizde.

EMUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar Listesi

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9s

Huawei Y8p

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, EMUI 12 desteği alacak akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu modeller arasında Nova 7, Nova 7i, Y9s, Y9 Prime 2019, P30, Mate 20 Pro, P20, Mate 10 Porsche Design P40 Pro+, Mate 40 Pro ve daha birçok cihaz yer alıyor.

Şirket, listede yer alan akıllı telefon modellerinin 2022 yılının ilk yarısından itibaren söz konusu güncellemeyi almaya başlayacağını duyurdu. Huawei Mate ve P serisi için önümüzdeki aylarda beta test sürecinin başlaması bekleniyor.

HarmonyOS 2.0 işletim sistemine oldukça benzeyen benzeyen EMUI 12, Huawei ekosisteminin kolay dosya paylaşımı ve çeşitli Huawei cihazlarının uzaktan kontrolü ile entegrasyonuna büyük önem veriyor.

Sahip olduğu minimal tasarım ile dikkat çeken EMUI 12, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Kullanıcılar, durum çubuğunun sol kısmında aşağı doğru kaydırma işlemini yaparak bildirim panelini açabilecek, aynı işlemi sağ kısmında yaptığında ise parlaklık seviyesi, medya kontrolleri gibi ayarlara erişebilecek.

Huawei, EMUI 12'nin hangi Android sürümüne dayandığını belirtmedi fakat yakın zamanda piyasaya sürülen Nova 9 modeline bakılırsa kullanıcı arayüzünün Android 11'e dayandığı söylenebilir.

Çinli teknoloji devi Huawei tarafından geliştirilen EMUI 12 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu kullanıcı arayüzü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.