En Az 5 Metre Uzunluğunda Olan Denizanası, Dalgıçları Şoke Etti!

İngiltere’nin Cornwall kıyılarında 5 metre boyunda devasa bir denizanası keşfedildi. Dalgıçların kameralarına takılan denizasının, türünün en büyük örneği olduğu belirtiliyor.

Bilimsel adı Rhizostoma pulmo olan denizanası, yaygın olarak varil denizanası veya çöp kovası denizanası olarak biliniyor. Cumartesi günü İngiltere'nin Cornwall kıyılarında ortaya çıkan denizanası, muazzam büyüklüğüyle dalgıçları şaşkınlığa uğrattı.

Biyolog ve dalgıç Lizzie Daly’nin, su altı fotoğrafçısı olan meslektaşı Dan Abbott ile birlikte dalış yaptığı sırada kameralara takılan denizanasının, türünün en büyük örneği olduğu tahmin ediliyor.

Genellikle zararsız bir denizanası türü olan Rhizostoma pulmo, yaz aylarında Adriyatik, Akdeniz, Karadeniz ve Azak Denizi'nde görülüyor.

Daly, Rhizostoma pulmo’nun Britanya'da bulunan en büyük denizanası türü olduğunu söylüyor.

“Nefes kesici bir şeydi. Yaklaşık yarım saattir dalış yapıyorduk ve çıkmamıza yakın onu gördük. Gerçekten muazzamdı” ifadelerini kullanan Daly, söz konusu denizanasının en az 5 metre uzunluğunda olduğunu belirtiyor.

Denizanaları, son 500 milyon yıldır okyanuslarda varlıklarını sürdürüyor. Yüzde 95’i sudan oluşan bu canlıların, beyinleri, mideleri, bağırsakları veya ciğerleri bulunmuyor.

Tabii ki, her denizanası türü Rhizostoma pulmo gibi zararsız değil. Bazı denizanaları sadece birkaç dakika içinde bir insanı öldürebilir. Uzmanlara göre, bu türdeki denizanalarının zehri, kalbi ve sinir sistemini hedef alıyor. Zehre maruz kalmış insanlar isa kısa sürede kalp yetmezliğinden hayatını kaybediyor.