AnTuTu Mayıs Ayının En Başarılı Orta Seviye Telefonlarını Açıkladı

Mayıs 2021'de en başarılı orta seviye telefonlar, AnTuTu tarafından açıklandı. Bu sıralama, 1-31 Mayıs tarihleri dikkate alınarak yapıldı. Bu sıralamaya göre geçtiğimiz ayın en iyi performans gösteren orta seviye telefonu Xiaomi Mi 11 Lite 5G oldu.

Mayıs 2021 En Başarılı Orta Seviye Telefonlar

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Redmi 10X 5G iQOO Z3 Huawei Nova 8 Pro Huawei Nova 8 Honor 30 Honor X10 Redmi Note 9 Pro 5G OPPO Reno5 5G Redmi Note 9 5G

Benchmark testleri ile bilinen AnTuTu tarafından Mayıs 2021'de en başarılı orta seviye telefonlar listesi oluşturuldu. Geçtiğimiz ayın en iyi performansına sahip orta seviye telefonlarının ilk sırasında Xiaomi Mi 11 Lite 5G yer alıyor. Bu telefon, 530 bin 646 puan ile gerisinde kalanlarla arasına büyük bir fark atıyor. Mi 11 Lite 5G, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 780 işlemcisinden alıyor.

Mi 11 Lite 5G'yi takip eden Redmi 10X 5G, listesinin ikinci sırasına yerleşti. Dimensity 800 işlemciye sahip telefon, 455 bin 473 puan ile listenin birinci sırasındaki ismin epey arkasından geliyor. Onu takip eden Snapdragon 768 işlemcili iQOO Z3, 446.010 puan ile listesinin üçüncü sırasına yerleşmeyi başardı.

iQOO Z3'ün hemen arkasından gelen Huawei Nova 8 Pro, 438 bin 835 puan ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Onun arkasından gelen ve Nova 8 Pro ile arasında sadece 3 bin 260 gibi az bir fark olan Huawei Nova 8 ise 435 bin 575 ile listenin beşinci sırasını kaptı.

Honor 30, 434 bin 827 puan ile listesinin altıncı sırasını elde etti. Nova 8 ile Honor 30 arasındaki 748 puanlık farkın ise listenin dördüncü ve beşinci sırasındaki telefonların arasındaki farktan çok daha az olduğu görülüyor.

Paylaşılan listenin yedinci sırasındaki isim, 412 bin 814 puan ile Honor X10 oldu. Onun hemen arkasından gelen Redmi Note 9 Pro 5G, 404 bin 472 puan ile sekizinci olurken OPPO Reno5 5G ise 403 bin 625 puan ile dokuzuncu oldu. Listenin son sırasında ise 398 bin 213 puan ile Redmi Note 9 5G yer aldı.