Microsoft, Tarihin En Büyük DDoS Saldırılarından Birini Engelledi!

Microsoft, tarihin en büyük DDoS saldırılarından birini önünü keserek durdurduğunu açıkladı. Saldırı, ağustos ayında düzenlendi ve saldırının hedefinde yine Microsoft'a ait olan Azure adlı bir hizmetin kullanıcısı vardı.

Şirket, bulut hizmeti Azure'un yakın bir zamanda şimdiye kadar kayıt altına alınmış en büyük saldırılardan birinin hedefi haline geldiğini söyledi.

2,4 Tbps ile En Büyük DDoS Saldırılarından Biri Oldu

Microsoft'un hizmetine yönelik gerçekleştirilen saldırı, ismi paylaşılmayan bir Azure kullanıcısının hizmeti kullanmasını engellemek için yapıldı.

Azure gibi hizmetleri müşteriler büyük bir çoğunlukla büyük miktarlardaki verileri depolamak için kullanır. Bu müşteriler genellikle bireysel değil kurumsal olur. Bu açıdan bakıldığında saldırının hedefinde bir kişinin değil bir şirketin olduğunu söylemek yanlış sayılmayabilir.

Yayımlanan bir blog yazısında ağustos ayında gerçekleştirilen saldırının 2020 yılında gerçekleştirilen 1 Tbps DDoS saldırısından yüzde 140 daha büyük olduğu ifade edildi. The Verge'e göre bu saldırı, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük DDoS saldırıları arasında yer almakla kalmadı aynı zamanda zirveye de oturdu.

Bundan bir önceki büyük saldırı ise 2020 yılında gerçekleştirilmişti. Bu saldırı, 2,3 Tbps ile ağustos ayında yapılan saldırının bir adım gerisinde kaldı.

Siber Saldırıların Arkasındaki Tehlike Neler?

Siber saldırıların özellikle teknoloji çağında olmamızdan ötürü çok daha olumsuz sonuçları olabiliyor. Örneğin ABD Doğu Kıyısı'ndaki boru hattı yaklaşık 6 ay önce yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre siber suçlular tarafından yapılan bir siber saldırı sonucunda yaklaşık geçici bir süreliğine kapatıldı. Yetkililer, akaryakıtları doğu kıyısına taşıyan ana boru hattının çökertildiğini ve sistemlerine karşı bir siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Colonial Pipeline olarak bilinen ve benzin, gaz ve jet yakıtı taşıyan boru hattı taşıyan boru hattı sistemi tehditlerin önünü kesmek için geçici olarak durduruldu. Bu sistemin geçici olarak durdurulması ise siber saldırının ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

Bu saldırıyı daha karmaşık kılan faktör, bilgisayar korsanlarının para talep etmesi oldu. Örneğin 2017 yılında gerçekleştirilen bir çalışma ile hastanelerin verileri şifrelenmişti. Bu da işleri oldukça zorlaştırmıştı.