Bir YouTuber Dünyanın En Büyük Nintendo Switch Konsolunu Yaptı

Michael Pick isimli bir YouTuber, dünyanın en büyük Nintendo Switch konsolunu üretti. Pick, boyutu ile dikkat çeken devasa oyun konsolunun yapım aşamalarını videoya kaydetti ve YouTube kanalı üzerinden yayımladı.

Dünyanın En Büyük Nintendo Switch Konsolu Yapıldı

Taşınabilir oyun konsolu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Nintendo Switch, 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip. Kullanıcılara 1280 x 720 piksel çözünürlük sunan konsol, 299 gram ağırlığında. Konsol, Joy-Con kontrolcüleri ile birlikte 399 gram ağırlığına ulaşıyor. Oldukça hafif bir yapıya sahip olan Switch, bu sebepten ötürü her yere taşınabiliyor.

Michael Pick isimli bir YouTuber, taşınabilir oyun konsolu Switch'in devasa boyuttaki versiyonunu yaptı. Pick, yapım aşamasının hemen hemen her anını videoya kaydetti ve daha sonra YouTube kanalı üzerinden paylaştı. 4 dakika 28 saniye uzunluğundaki video, izleyiciler tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 2 bin 800 kullanıcı tarafından beğenilen video, 197 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

YouTuber, sistemi oluşturmak için gerçek Joy-Con kontrolcüsü kullandı. Elbette kontrolcü de Switch'e bağlı olarak çok büyük bir boyuta sahip. Michael Pick, devasa boyutlara sahip kontrolcüyü üretmek için 3 boyutlu yazıcı kullandı. Aktarılan bilgilere göre konsol 1,77 metre uzunluğa sahip. Oyun konsolunun genişliği ise 76,2 cm. 29,48 kilogram ağırlığındaki konsolun ekranı 4K çözünürlük sunuyor.

Switch'in normal sürüme kıyasla yüzde 650 oranında daha büyük olan devasa konsol çalışır durumda. Yani boyutları ile dikkat çeken konsol üzerinden Joy-Con kontrolcüleri ile oyun oynanabiliyor. Joy-Con kontrolcülerinin yanı sıra Nintendo Switch Pro kontrolcüsü de çalışıyor. Böylece devasa boyuttaki butonları kullanmanın yanı sıra uzaktan oyun oynayabilmek de mümkün hale getirildi.

Pick, dev Switch'i Vanderbilt'teki çocuk hastanesi için yaptı. Aktarılan bilgilere göre devasa boyuttaki cihaz, hastanenin oyun odalarından bir tanesine konumlandırılacak. Çocuklar cihaz üzerinden oyun oynamak için büyük bir olasılıkla Nintendo Switch Pro kablosuz kontrolcüsünü kullanılacak.

Devasa boyuttaki oyun konsolu, Pick'in ilk projesi değildi. Popüler YouTuber daaha önce dünyanın en küçük Macbook Pro, iMac ve oyun bilgisayarını yaptı. Michael Pick'in dünyanın en büyük Switch videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. Söz konusu videolara ise Pick'in YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.