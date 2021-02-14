Bir YouTuber Dünyanın En Büyük PlayStation 5'ini Satın Aldı

Dünyanın en büyük PlayStation 5'i dudak uçuklatan miktara satıldı. YouTuber ZHC, devasa büyüklükteki yeni nesil oyun konsolunu tam 70 bin dolar karşılığında satın aldı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın En Büyük PlayStation 5'i 70 Bin Dolara Satıldı

PS5 tanıtıldığı ilk günden itibaren tüm dünyada sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor. Oyuncular satın almada birtakım sorunlar yaşarken YouTuber ZHC ise devasa büyüklükte bir PlayStation 5'i 70 bin dolar karşılığında satın aldı.

YouTuber'ın satın almış olduğu oyun konsolunun 3 metre uzunluğunda, 226 kilogram ağırlığında olduğu söyleniyor. Devasa boyuttaki oyun konsolunun DualSense isimli kontrolcüsü de oyun konsolunun kendisi gibi devasa bir boyuta sahip. İşin belki de en enteresan yanı söz konusu oyun konsolu üzerinden video oyunu oynanabilmesi.

YouTuber'ın oyuncuların çok da aşina olmadığı büyüklükteki oyun konsoluna neden 70 bin dolar verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. ZHC'nin böylesine büyüklükte bir konsolu satın almasının ardındaki neden aslında oldukça basit. YouTuber, iki takımın yer aldığı bir challenge düzenlemek için bu konsolu satın aldı. ZHC'nin düzenlediği challenge, iki takımın konsol üzerinde yaratıcı çizimler yapmasını içerdi.

Challenge'ın amacı, oyun konsolu üzerinde en yaratıcı çizimi yapmaktı. Takımlar, çizim yapmak için oyun konsolunun iki yüzünü de kullandı ve challenge esnasında iki takım da kendine ayrılan yüzeyden sorumlu oldu. Bu challenge'ın elbette bir de cezası vardı. YouTuber'ın belirlemiş olduğu ceza ise kaybedenin üzerine yeşil boya dökmekti. Takımların çizimleri jüriler tarafından oylandı ve en çok oyu alan takım kazanan takım oldu. Kaybedenlerin kafasına ise yeşil bir boya döküldü.

İzleyiciler, iki takımın da çizimlerini oldukça beğendi ancak jürilerin oylamasına göre kazanan sadece bir takım olacaktı. Peki, size göre kazanan kim olmalıydı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.