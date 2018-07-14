En Çok Arıza Çıkaran iPhone Modeli Ortaya Çıktı

Veri güvenliği alanında faaliyet gösteren Blancco firması, “State of Mobile Device Repair & Security“ isimli yeni bir rapor yayınladı. Geçtiğimiz 5 yıl baz alınarak hazırlanan raporda, başta iPhone modelleri olmak üzere çeşitli akıllı telefon markalarına ait arıza bilgileri ve oranlarına yer verildi.

Rapora göre, iPhone modelleri arasında en çok arıza çıkaran telefonun iPhone 6 olduğu görülüyor. Arıza oranlarının yayınlandığı listede iPhone 6, %22’lik arıza oranıyla birinci sırada yer alırken, onun hemen ardından da %16’lık oranıyla iPhone 6S geliyor. Bu da demek oluyor ki, her beş iPhone 6’dan birisinde tamir edilmesini ya da değiştirilmesini gerektiren arızalar bulunuyor. iPhone 5S'in bile %5’lik arıza oranıyla çok daha güvenilir bir telefon olduğu görülüyor.

iPhone modellerinde en çok karşılaşılan arızalar ise, Bluetooth, Wi-Fi, kulaklık ve mobil veri arızalarından oluşuyor. Ancak iPhone 6’dan sonra gelen iPhone modellerinde arıza oranlarının giderek azaldığı görülüyor. Rapora göre arıza oranı en düşük iPhone modelleri ise %3’lük oranlarıyla “iPhone 8 Plus” ve “iPhone X”.

Apple’ın akıllı telefonlarında en yüksek arıza oranı %22 iken, Samsung’un akıllı telefonlarında genel arıza oranı %27,4 ile Apple’a göre daha yüksek bir seviyede. Android telefonlarda en çok karşılaşılan arızalar ise, kamera, mikrofon, batarya ve genel performans arızalarından oluşuyor.