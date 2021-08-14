En Çok Aşı Yapan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

En çok aşı yapan ülkeler açıklandı. Çin, aşılamada büyük bir başarının altına imza atarak ilk sırada yer aldı. Peki, Türkiye, en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Aşı Yapılan Ülkeler Listesi

Çin (1 milyar 840 milyon) Hindistan (536 milyon 190 bin) Amerika Birleşik Devletleri (354 milyon 780 bin) Brezilya (160 milyon 60 bin) Japonya (108 milyon 180 bin) Almanya (96 milyon 850 bin) İngiltere (87 milyon 420 bin) Türkiye (82 milyon 920 bin) Fransa (79 milyon 840 bin) Endonezya (79 milyon 50 bin) Meksika (75 milyon 780 bin) İtalya (73 milyon 590 bin) Rusya (71 milyon 30 bin) İspanya (60 miyon 920 bin) Kanada (51 milyon 290 bin)

AA'daki habere göre en çok aşı uygulanan ülkeler listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Çin yer aldı. Çin'de toplamda 1 milyar 840 milyon kişiye aşı yapıldı. İkinci sırada 536 milyon 190 bin ile Hindistan yer alırken üçüncü sırada ise 354 milyon 780 bin ile Amerika Birleşik Devletleri konumlandı.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında Brezilya yer aldı. Brezilya'da 160 milyon 60 bin yeni tip koronavirsü aşısı yapıldığı açıklandı. Beşinci sırada 108 milyon 180 bin aşı ile Japonya yer alırken altıncı sırada ise 96 milyon 850 bin aşı ile Almanya bulunuyor.

İngiltere, 87 milyon 420 bin yeni tip koronavirüs aşısı uygulayarak listenin yedinci sırasında yer aldı. Türkiye, 82 milyon 920 bin aşı ile listenin sekizinci sırasında bulunuyor. yapıldı. Ülkemizde ilk doz aşı yapılan kişi sayısı 43 milyon 804 bin 121, ikinci doz aşı yaptıran kişi sayısı ise 32 milyon 575 bin 882 olarak açıklandı.

Dünya çapında toplamda 206 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. Aktarılan bilgilere göre dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 4 milyar 660 milyon doz aşı yapıldı.