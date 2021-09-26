Bakan Koca En Çok Aşı Yapan Ülkeleri Paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşım ile beraber en çok aşı yapan ülkeler belli oldu. Peki, Türkiye, en fazla COVID-19 aşısı yapan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Listesi

Çin - 2,19 milyar doz Hindistan - 847,65 milyon doz Amerika Birleşik Devletleri - 388,57 milyon doz Brezilya - 229,18 milyon doz Japonya - 156,56 milyon doz Endonezya - 132,79 milyon doz Türkiye - 107,38 milyon doz Almanya - 106,86 milyon doz Meksika - 98,28 milyon doz Birleşik Krallık - 93,35 milyon doz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden en fazla aşı yapan ülkelerin listesini paylaştı. Ülkelerin yeni tip koronavirüse karşı aşılanma oranlarına dair istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" web sitesinin son verilerini paylaşan Bakan Koca, Türkiye'nin toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada yer aldığını açıkladı.

Bakan Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz! COVID-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" ifadelerini kullandı.

DOZ SAYISINDA DÜNYADA 7. ÜLKEYİZ!



Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var. pic.twitter.com/RcKdl3RWme — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2021

Paylaşılan listenin ilk sırasında Çin yer aldı. Çin, bu zamana kadar toplamda 2,19 milyar doz aşı yaptı. İkinci sırada ise 847,65 milyon doz aşı ile Hindistan konumlandı. 388,57 milyon doz aşı uygulayan Amerika Birleşik Devletleri listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Brezilya, 229,18 milyon doz aşı ile listenin dördüncü sırasına konumlandı. Beşinci sırada 156,56 milyon doz aşı yapan Japonya bulunuyor. Altıncı sırada yer alan Endonezya'da 132,79 milyon doz aşı yapıldı.

Paylaşılan listenin yedinci sırasında 107,38 milyon doz aşı ile Türkiye yer aldı. 106,86 milyon doz aşı uygulayan Almanya listenin sekizinci sırasına konumlandı. Dokuzuncu sırada 98,28 milyon doz aşı ile Meksika yer alırken onuncu sırada ise 93,35 milyon doz aşı ile Birleşik Krallık bulunuyor.