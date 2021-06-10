Şimdiye Kadar En Çok Aşı Yapan Ülkeler Belli Oldu

En çok aşı yapan ülkeler açıklandı. Çin, aşılamada büyük bir başarının altına imza atarak ilk sırada yer aldı. Peki, Türkiye, en fazla COVID-19 aşısı yapan ülkeler listesinde kaçıncı sırada yer alıyor? En fazla aşı uygulayan ülkeler listesi ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Listesi

Çin (808 milyon 960 bin) Amerika Birleşik Devletleri (303 milyon 920 bin) Hindistan (239 milyon 60 bin) Brezilya (74 milyon 540 bin) İngiltere (68 milyon 800 bin) Almanya (55 milyon 550 bin) Fransa (40 milyon 840 bin) İtalya (39 milyon 310 bin) Meksika (34 milyon 660 bin) Türkiye (32 milyon 20 bin 360)

En çok aşı uygulayan ülkeler listesinde ilk sırada Çin yer almayı başardı. Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ülkede bu zamana kadar toplamda 808 milyon 960 bin aşı yapıldı. Hürriyet'teki habere göre ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD'de toplamda 303 milyon 920 bin adet aşı uygulandı.

Listenin üçüncü sırasında 239 milyon 60 bin aşının yapıldığı Brezilya yer alırken dördüncü sırasında ise 74 milyon 540 bin aşının uygulandığı Brezilya bulunuyor. Paylaşılan listenin beşinci sırasında 68 milyon 800 bin adet aşının yapıldığı İngiltere konumlandı.

Türkiye, en fazla aşı yapan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı. Ülkemizde bu zamana kadar toplamda 32 milyon 20 bin 360 adet aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 564 bin 790 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 13 milyon 455 bin 570'e ulaştığı belirtildi. Ülkemizde her 100 kişyie uygulanan aşı sayısının 37,46 olduğu belirtildi.

Nüfusa oranla en çok aşı yapan ülke, Doğu Afrika'da yer alan ada ülkesi Şeyseller oldu. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Şeyseller'de 138,83, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 134,95, San Marino'da 127,27, Malta'da 126,45, İsrail'de 122,49, Bahreyn'de 108,71, Moğolistan'da 106,19, Şili'de 102,76 ve İngiltere'de ise 101,35 olarak açıklandı.