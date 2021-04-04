En Çok Aşı Yapan Ülkeler Arasında Türkiye Kaçıncı? Bakan Koca Açıkladı

En çok aşı yapan ülkeler belli oldu. Peki, en fazla koronavirüs aşısı yapan ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruyu yanıtladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Listesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Aşılar, COVID-19 salgınını sona erdirmek için büyük bir öneme sahip. Bu sebepten ötürü uzun bir süredir dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları sürüyor. Peki, en fazla aşı yapan ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz aşılama sürecinde dünya genelinde 6. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'nın Türkiye'den daha fazla aşı uyguladığı açıklandı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür" ifadelerine yer verildi.

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

BioNTech mi, Sinovac mı Koruyuculuk Oranı En Yüksek Aşı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı sırası gelen vatandaşların randevu alırken istedikleri COVID-19 aşısını seçebileceklerini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından vatandaşların kafasında hangi aşının koruyuculuk oranı daha yüksek olduğuna dair bazı soru işaretleri oluşmuştu.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yaptığı açıklamada, "İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, BioNTech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman BioNTech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" şeklinde konuşmuştu ve sözlerine şu şekilde devam etmişti: