En Çok Aşı Yapılan Şehirler Belli Oldu: Bakan Koca Duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından en çok aşı yapılan şehirler açıklandı. Peki, en çok hangi illerde aşı yapıldı? Bakan Koca tarafından paylaşılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Çok aşı Yapılan Şehirler Listesi

Edirne (Yüzde 68,86) Amasya (Yüzde 67,66) Eskişehir (Yüzde 67,54) Çanakkale (Yüzde 67,31) Kırklareli (Yüzde 66,74) Balıkesir (Yüzde 65,16) Muğla (Yüzde 64,49) Burdur (Yüzde 64,38) Bilecik (Yüzde 64,23) Sinop (Yüzde 64,03)

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. En fazla hangi illerde aşı yapıldığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Salgın hastlıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun aşı olduğu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir süredir merak edilen konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullandı ve aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

Bakan Koca tarafından paylaşılan bilgilere göre aşılanma oranıa en yüksek iller listesinde yüzde 68,86 oran ile Edirne ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci sırasında yüzde 67,66 oran ile Amasya konumlandı.

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında yüzde 67,54 oran ile Eskişehir yer alırken dördüncü sırada ise yüzde 67,31 oran ile Çanakkale bulunuyor. Beşinci sırada yüzde 66,74 orana sahip olan Kırklareli'ni görüyoruz.

Altıncı sırada yüzde 65,16 orana sahip olan Balıkesir konumlanırken yedinci sırada ise yüzde 64,49 oran ile Muğla bulunuyor. Paylaşılan listenin sekizinci sırasında yüzde 64,38 orana sahip olan Burdur yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan listeye baktığımızda dokuzuncu sırada yüzde 64,23 oran ile Bilecik'in konumlandığını görüyoruz. Son sırada ise yüzde 64,03 orana sahip olan Sinop bulunuyor.

Türkiye'de toplamda 45 milyon 954 bin 200 adet aşı yapıldı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 31 milyon 206 bin 044 olarak açıklandı. 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 14 milyon 748 bin 156'ya ulaştı.