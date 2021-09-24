En Çok Çöken Siteler / Uygulamalar Belli Oldu
ToolTester tarafından yapılan araştırma ile birlikte en çok çöken siteler / uygulamalar listesi belli oldu. İşte son 12 ay içinde en çok çöken platformlar!
En çok çöken siteler / uygulamalar açıklandı. ToolTester tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahi olan sohbet uygulaması Discord yer aldı. Uygulamanın 1 yıl içerisinde 129 kez çöktüğü belirtildi. Listeye ilişkin tüm detaylar haberimizde.
En Çok Çöken Siteler / Uygulamalar Listesi
- Discord - 129
- Steam - 99
- Instagram - 81
- YouTube - 65
- Microsoft Teams - 64
- Xbox Live - 63
- Google - 58
- Twitter - 54
- PS Network - 49
- Snapchat - 46
- Facebook - 41
- Outlook.com - 40
- Spotify - 35
- TikTok - 30
- Amazon - 27
- Disney+ - 26
- Netflix - 25
- Gmail – 25
- Bank of America - 19
- eBay - 18
- Citi - 17
- Wells Fargo - 16
- Google Drive - 8
- Amazon Prime - 6
- Microsoft - 5
- Barclays - 4
- Slack - 4
- WhatsApp - 2
- HSBC - 1
- Google Maps – 1
Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Sevilmeyenleri Belli Oldu
Yeni yapılan bir araştırma ile dünyaca ünlü markalar arasından hangilerinin sevilmediği açıklığa kavuştu. Rave Reviews tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı araştırma, Türkiye de dahil olmak üzere hangi ülkelerin en çok hangi markalardan nefret ettiğini ya da en çok hangi markaların ürünlerini ya da hizmetlerini kullanmak istemediğini ortaya çıkardı.
ToolTester, son bir yıl içerisinde en fazla çöken siteleri / uygulamaları paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sohbet uygulaması Discord'u görüyoruz. Discord'un bir yılda 129 kez çöktüğü açıklandı.
İkinci sırada popüler dijital oyun mağazası Steam konumlandı. Dijital mağazanın 12 ay içerisinde 99 kez çöktüğü belirtildi. Üçüncü sırada ise bir yılda 81 kez çöken görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram yer aldı.
Popüler video paylaşım platformu YouTube, paylaşılan listenin dördüncü sırasında yer aldı. YouTube'un 12 ay içinde 65 kez çöktüğü açıklandı. Beşinci sırada 64 çökme ile Microsoft Teams konumlandı.
Altıncı sırada 63 çökme ile Microsoft Teams yer alırken yedinci sırada 58 çökme ile Google bulunuyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, son 1 yıl içinde 54 kez çökme yaşadı ve böylece listenin sekizinci sırasında yer aldı.
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