Bir Yılda En Çok Değer Kaybeden Telefonlar

Yeni akıllı telefonlar kutudan çıkar çıkmaz değerini kaybetmeye başlıyor. Decluttr'a göre bu durumun böyle devam ettiği sürece mevcut iPhone modelleri, iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesinden bir sonraki ayın içinde değerinin %15'ini kaybedecek. Declutrr tarafından hazırlanan rapora göre bir telefon ne kadar pahalı olursa o kadar az değer kaybediyor. Örneğin, 2018'in iPhone XS ve iPhone XS Max fiyatı fiyatı başlangıçta 999 dolar ve 1.099 dolarken piyasaya sürüldüğü ilk altı ay içerisinde sırasıyla %43 ve %42 değer kaybetti. Peki, bir yıl içinde en çok değer kaybeden telefonlar neler?

En Çok Değer Kaybeden Telefonlar Listesi

900$ veya daha pahalı telefonlar ilk altı ay içerisinde ortalama değerinin %51'ini kaybederken 700-899$ arasında bir fiyat etiketine sahip olan telefonlar ise aynı süre içerisinde genellikle değerinin %56'sını kaybediyor. 699$ veya daha düşük bir fiyat etiketine sahip olan telefonların değerinin çoğunlukla %64 oranında değer kaybettiği görülüyor. Bir yıl içinde değerini kaybeden akıllı telefonlara bakıldığında ise amiral gemisi telefonların %58 değer kaybettiğini, orta sınıf telefonların %65 değer kaybettiğini ve giriş seviyesi telefonların %66 değer kaybettiğini görüyoruz.

Peki, büyük telefon markaları değerini korumakta ne kadar başarılı oluyor? iPhone modelleri 12 ay sonra %51 değer kaybetti ve iPhone modellerinin kaybettiği değer 24 ay sonra %67'ye yükseldi. Samsung modelleri, Google'ın telefonlarında olduğu gibi 12 ay sonra kaybettiği değer %67 oranındayken 24 ay sonra kaybettiği değer %80'e ulaştı. OnePlus modellerinin 12 ay sonra kaybettiği değer %72'yken kaybettiği değer 24 ay sonra %83'e yükseldi. Huawei modellerin kaybettiği değer ise 12 ay sonra %70, 24 ay sonra %81 oldu.

Apple ilk 12 ayda %51 oranla en az değer kaybeden telefonken ilk 12 içerisinde en çok değer kaybeden marka ise OnePlus oldu. Peki, sizin değer kaybeden akıllı telefonlar hakkında düşünceleriniz neler? Değerini kaybeden telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.