Türkiye’de En Çok Dinlenen FIFA Şarkısı Belli Oldu

Türkiye’de en çok dinlenen FIFA şarkısı Spotify tarafından ortaya kondu.

Müzik ve futbol dünyası, her yeni FIFA lansmanında kesişiyor. Öyle ki, FIFA’nın sanatçıların ve şarkıların popülerliğini artıran dev bir platform sunmasıyla birlikte, her yeni FIFA oyunu dünyanın her yerinden sanatçıların en büyük hitlerinden, gelecek vaat eden parçalara kadar birçok farklı şarkıyı içeren soundtrack’ler ortaya koyuyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen FIFA şarkısı neydi?

FIFA 22'nin pazara sunulmasıyla birlikte Spotify, oyunun 1997'deki ilk çıkışından bu yana tüm FIFA soundtrack’leri ile ilgili streaming verilerini inceledi. Dünya genelinde tüm zamanların en çok dinlenen FIFA şarkısı FIFA 2015 soundtrack’i içinde yer alan Avicii’den The Nights olurken, Türkiye’de ise 2015’ten beri en çok dinlenen FIFA soundtrack şarkısı maNga’dan Bir Kadın Çizeceksin olarak öne çıktı.

Bu yılın FIFA 22 soundtrack’inde bugüne kadarki en popüler şarkı ise hem dünyada hem Türkiye’de SEB’den seaside_demo oldu. Dünya genelinde FIFA 22 VOLTA FOOTBALL SOUNDTRACK içindeki en popüler şarkı ise İngiltereli sanatçılar AJ Tracy ve Mabel’den West Ten oldu.

Spotify aynı zamanda oyunun geçmiş listelerine göz atıp hangi şarkıların dinleyiciler için zaman aşımına uğramadığını inceledi. Imagine Dragons ve Billie Eilish gibi tüm zamanların Top 5 FIFA parçaları arasında şarkıları bulunan bazı sanatçıların oyun tutkunlarıyla çok iyi bir bağ kurduğu söylenebilir.

Türkiye’de en çok dinlenen FIFA şarkıları:

Bir Kadın Çizeceksin - maNga (FIFA 2016) KALEO - Way down We Go (FIFA 16) Billie Eilish - you should see me in a crown (FIFA 19) Genius - Diplo, LSD, Labrinth, Sia (FIFA 19) Love Me Again - John Newman (FIFA 2014)

Dünya genelinde en çok dinlenen FIFA şarkıları:

Avicii - The Nights (FIFA 15) Glass Animals - Heat Waves (FIFA 21) Billie Eilish - you should see me in a crown (FIFA 19) Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13) KALEO - Way down We Go (FIFA 16)

EA Global Müzik Yöneticisi Steve Schur şunları söyledi: