Eylül Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Belli Oldu

Otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategorinin yer aldığı Sahibinden, eylül ayında en çok ilan verilen otomobilleri açıkladı. Sahibinden.com tarafından paylaşılan rapora göre eylül ayında en çok araba ilanı verildi. Araba ilanlarını ise sırasıyla minivan & panelvan, arazi / SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar ilanları takip etti. Peki, eylül ayında en çok ilan verilen araba modelleri neler?

Eylül Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Neler?

Renault Clio (%4,4) Volkswagen Passat (%4,3) Opel Astra (%4,2) Renault Megane (%4) Ford Focus (%3,7)

Eylül ayında en çok ilan verilen otomobil markaları listesinin ilk sırasında yüzde 4,4 oran ile Renault Clio yer aldı. Yüzde 4,3 orana sahip olan Volkswagen Passat, listenin ikinci sırasında konumlandı. Üçüncü sırada yüzde 4,2 oran ile Opel Astra bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında yüzde 4 oran ile Renault Megane yer alırken beşinci sırada ise yüzde 3,7 oran ile Ford focus konumlandı.

Sahibinden.com tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay en fazla beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renge sahip otomobillerin ilanları verildi. En çok ilan verilen yakıt türünün dizel olduğu belirtilirken en fazla ilan verilen model yılının ise %7,4 oran ile 2015 olduğu açıklandı. En fazla ilan verilen model yılı listesinin ikinci sırasında 2016 bulunurken üçüncü sırasında ise 2012 yer aldı.

Eylül ayında verilen tüm ilanlar arasında araçların yüzde 31,3’ü 0 - 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,9’u 50.001 - 100.000 TL, yüzde 24,5'i ise 100.001 - 150.000 TL aralığında satışa sunuldu.

Sahibinden.com üzerinden geçtiğimiz ay en çok görüntülenen otomobil markası yüzde 13 oran ile Volkswagen oldu. İkinci sırada yüzde 11,8 oran ile Renault yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 7,9 oran ile BMW konumlandı. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında %6,9 oran ile Opel bulunurken beşinci sırada ise %6,7 oran ile Ford yer aldı.

Araçların en çok gece 22.00-23.00 aralığında incelendiği açıklandı. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 26 saniye olarak ölçüldü.