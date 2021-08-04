Temmuz Ayında En Çok İlan Verilen Otomobiller Belli Oldu

Otomobil, gayrimenkul gibi birçok kategorinin yer aldığı Sahibinden, temmuz ayında en çok ilan verilen otomobilleri açıkladı. Sahibinden.com tarafından paylaşılan rapora göre geçtiğimiz ay en çok araba ilanı verildi. Rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Temmuzda En Çok İlan Verilen Otomobiller Listesi

Renault Clio (Yüzde 4,4)

Volkswagen Passat (Yüzde 4,4)

Opel Astra (Yüzde 4,2)

Renault Megane (Yüzde 3,9)

Ford Focus (Yüzde 3,7)

Sahibinden.com tarafından paylaşılan rapora göre geçtiğimiz ay en fazla ilan verilen arabalar listesinin ilk sırasında Renault Clio ve Volkswagen Passat yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde lider olan Opel Astra ise listenin üçüncü sırasına konumlandı. Dördüncü sırada Renault Megane yer alırken beşinci sırada ise Ford Focus bulunuyor.

Temmuz ayında en fazla beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan araba ilanları verildi. Otomobilde en çok ilan verilen model yılı listesinde 2016 ve 2015 model otomobiller ilk sırada yer aldı. 2017 model otomobiller ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 2012 model arabalar konumlandı. Beşinci sırada ise 2013 model otomobiller yer aldı.

Geçtiğimiz ay otomobil ilanlarının yüzde 25,4'lük kısmı 50.001 TL - 100.000 TL fiyat aralığı ile satışa sunuldu. İlanların yüzde 24,2'lik kısmı 100.001 TL - 150.000 TL fiyat aralığı ile satışa sunulurken yüzde 15,7'lik kısmı ise 150.001 - 200.000 TL fiyat aralığıyla satışa çıktı.

sahibinden.com üzerinden temmuz ayında otomobil ilanı bakan kullanıcıların en çok ilgisini çeken otomobil, geçtiğimiz sene olduğu gibi Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen markasının yüzde 12,6 oranına sahip olduğu açıklandı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında yüzde 11,5 oran ile Renault markası yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 8,2 oranına sahip olan BMW marka otomobiller konumlandı. Opel marka otomobiller, yüzde 6,9 oran ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Beşinci sırada ise 6,8 oran ile Ford marka arabalar bulunuyor.

Kullanıcılar araçları en fazla gece saat 22.00 - 23.00 aralığında inceledi. İlanların ortalama görüntülenme süresi ise 10 dakika 3 saniye olarak açıklandı. Sahibinden'in temmuz ayındaki verilerine göre satılık araba ilan fiyatları yüzde 2,6 oranında arttı.