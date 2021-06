En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Belli Oldu!

En çok indirilen Android beta sürümü açıklığa kavuştu. Peki, Android'in bu zamana kadar en çok incelenen beta versiyonu hangisi oldu? Bu sürüm dünya genelinde tam olarak ne kadar indirildi?

Dave Burke tarafından bu haftanın ortasında paylaşılan bir tweete göre Android 12 beta, en çok yüklenen Android beta sürümü oldu. Burke, milyonlarca kullanıcının merakla beklemeye devam ettiği Android 12'nin beta versiyonunun ne kadar kullanıcı tarafından indirildiğini açıklamadı fakat Android 12 beta 2 yeniliklerine giden bir bağlantı paylaştı.

Bu bağlantıda yer alan blog yazısında sadece birkaç hafta önce performansta yapılan büyük iyileştirmelerin olduğu, gizlilik ve güvenliğe odaklanılan Android 12'nin ilk beta sürümünün kullanıma sunulduğuna yer verildi.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ