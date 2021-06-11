En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Belli Oldu!

En çok indirilen Android beta sürümü açıklığa kavuştu. Peki, Android'in bu zamana kadar en çok incelenen beta versiyonu hangisi oldu? Bu sürüm dünya genelinde tam olarak ne kadar indirildi?

En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Hangisi?

Dave Burke tarafından bu haftanın ortasında paylaşılan bir tweete göre Android 12 beta, en çok yüklenen Android beta sürümü oldu. Burke, milyonlarca kullanıcının merakla beklemeye devam ettiği Android 12'nin beta versiyonunun ne kadar kullanıcı tarafından indirildiğini açıklamadı fakat Android 12 beta 2 yeniliklerine giden bir bağlantı paylaştı.

Bu bağlantıda yer alan blog yazısında sadece birkaç hafta önce performansta yapılan büyük iyileştirmelerin olduğu, gizlilik ve güvenliğe odaklanılan Android 12'nin ilk beta sürümünün kullanıma sunulduğuna yer verildi.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ — Dave Burke (@davey_burke) June 9, 2021

Blog yazısında ayrıca dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, akıllı saat, TV ve araçlar için iyi bir deneyim yaşanmasına olanak tanıyan Android 12'nin ikinci betasının da yayımlandığı belirtildi. Bu yazının devamında ikinci betanın yeniliklerine değinildi. Bu yeniliklerin nelerden ibaret olduğunu aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.

Android 12 Beta 2 Yenilikleri

Beta 2, Google I/O'da değinilen birkaç yeni gizlilik özelliğinin yanında işlevsellik ve performans açısından birkaç önemli özellikle birlikte geldi. Bu özelliklerden bazıları şunlardan oluşuyor:

1. Gizlilik Bölümü

Geçtiğimiz günlerde değinilen bir özellik olan gizlilik bölümü sayesinde kullanıcılar artık uygulamaların hangi verilere eriştiğini görebiliyor. Bu verilerin içerisinde mikrofon, kamera ve konum gibi bilgiler bulunuyor. Uygulamaların verilerinize ne zaman ve ne için eriştiğini bu bölüm sayesinde görebilirsiniz. Örneğin bir uygulama kameranızı kullanmak için sizden yetki almışsa ve kameranıza ne zaman eriştiğini bu bölümden görebilirsiniz.

2. Pano Gizliliği

Uygulamaların panonuzdaki bilgilere ne zaman erişim sağladığını öğrenmeniz için Android 12'de artık bir uygulamanın panonuza ulaşması durumunda bunun farkında olmanızı sağlayacak bir simge yer alıyor.

3. Sezgisel Deneyime Geçiş

Kullanıcıların ağ bağlantısını daha kolay bir şekilde kontrol etmesini sağlamak için Android 12'de sezgilere dayalı bir arayüz olacak. Beta 2'de denenen bu özellik sayesinde kullanıcılar sadece sezgilerine dayanarak yönetebileceği bir arayüze sahip olacak.