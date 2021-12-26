En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu (2021)

2021 yılında en çok indirilen uygulamalar açıklandı. Paylaşılan liste, bu yıl sosyal medya platformlarına oldukça yoğun bir ilgi gösterildiğini gözler önüne serdi. Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

2021'de En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

TikTok - 586 milyon Instagram - 566 milyon Facebook - 474 milyon WhatsApp Messenger - 444 milyon Telegram - 365 milyon Snapchat - 328 milyon Messenger - 322 milyon Zoom - 309 milyon CapCut - 223 milyon Google Meet - 210 milyon

App Intelligenc ve AppFigures, bu yılın en fazla indirilen mobil uygulamalarını açıkladı. Paylaşılan listenin ilk sırasında TikTok yer aldı. Sosyal medya uygulaması, bu yıl Google Play Store ve App Store mağazalarında toplamda 586 milyon kez indirildi.

İlk olarak 14 Eylül 2016 tarihinde piyasaya sürülen sosyal medya platformu, çok kısa sürede oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapora göre TikTok, önümüzdeki yıl üçüncü en büyük sosyal ağ olabilir.

İkinci sırada 566 milyon indirme sayısı ile görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram yer alırken üçüncü sırada ise dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmeti Facebook konumlandı. Facebook'un bu yıl boyunca 474 milyon kez indirildiği açıklandı.

Dördüncü sırada 444 milyon indirme sayısı ile anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger yer alırken beşinci sırada ise gizlilik odaklı anlık mesajlaşma uygulaması Telegram bulunuyor. Telegram, 2021 yılında 365 milyon kez indirildi.

2021'de App Store’da En Fazla İndirilen Uygulamalar

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Messenger Facebook Google Maps Gmail Messenger Snapchat Zoom

Google Play Store'da En Fazla İndirilen Uygulamalar (2021)

Instagram TikTok Facebook WhatsApp Messenger Telegram Snapchat Messenger Zoom WhatsApp Business CapCut

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