Ocak ayının en çok Instagram kullanan ülkeleri belli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Amerika’da yapılan bir araştırma, dünyada platformu hangi ülkelerin ne kadar kullandığını ortaya çıkardı. Yalnızca Android işletim sistemini kullanan kişilerin katıldığı araştırmada, Ocak ayında en çok Instagram kullanan ülkeler listelendi. Peki listede Türkiye var mı?

Ocak Ayının En Çok Instagram Kullanan Ülkesi Belli Oldu

ABD’de yapılan araştırma, Amerikalıların Instagram’ı aylık olarak ortalama 7.7 saat kullandığını ortaya çıkardı. Türkiye’deki kullanıcılar ise Amerikalıların bir hayli üzerinde Instagram kullanımı gerçekleştiriyor. Öyle ki Türkiye’de bir kullanıcının aylık Instagram kullanma ortalaması 20.7 saat. Türkiye, 20.7 saatle dünyada en çok Instagram kullanan ülke olurken, hemen arkamızdan 16.6 saat ile Arjantin geliyor.

TikTok’un giderek artan popülaritesi Instagram’ın tahtını biraz olsun sallasa da, Instagram günümüzde hala en çok tercih edilen sosyal medya platformu.

ABD’de yapılan bu çalışma, Türkiye’deki sosyal medya bağımlılığının ne derece yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Sosyalleşmenin de önüne geçen sosyal medya bağımlılığının ileriki yıllarda ne duruma geleceği ise merak ediliyor.