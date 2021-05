En Çok İzlenen Netflix Dizileri! (2021)

En çok izlenen Netflix dizileri belli oldu. Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Netflix'in içerik kütüphanesinde çok sayıda dizi yer alıyor. Peki, dijital yayın platformunda son zamanların en popüler dizileri neler?

En Çok İzlenen Netflix Dizileri Listesi

Shadow and Bone Behind Her Eyes This is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist The Serpent Schitt’s Creek Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Attenborough’s Life in Colour Zero The Irregulars The Baker and the Beauty

Tüm yayın hizmetlerini tek platformda toplayan Reelgood, 21-27 Nisan tarihlerinde en popüler Netflix yapımlarını açıkladı. Reelgood kullanıcılarına göre Shadow and Bone (Gölge ve Kemik), en popüler yapım olarak karşımıza çıkıyor. Fantastik dizi, Leigh Bardugo'nun aynı adlı romanından uyarlandı.

Shadow and Bone isimli yapım, Alina Starkov isimli yetim bir askerin savaşta mağlup olan ülkesini kurtarabilecek özel bir gücünü keşfetmesiyle başlıyor. Karanlıklar Diyarı'nda meydana gelen tehdidin artmasıyla beraber Starkov, Grisha isimli seçkin büyülü asker ordusuna katılır.

Alina Starkov, özel gücünü geliştirmek için büyülü asker ordusunda mücadele verir. Starkov, ordudayken müttefiklerin ve düşmanların bir olabileceğini ve dünyadaki hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.

Listenin ikinci sırasında Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında) yer alıyor. Sarah Pinborough'nun popüler romanından uyarlanan yapmın şu anda 1 sezonu yer alıyor. Dram, gizem ve gerilim ögelerine sahip olan mini dizi, 7,2 IMDb puanına sahip.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında This is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist (Bu Bir Soygundur: Dünyanın En Büyük Sanat Hırsızlığı) bulunuyor. Belgesel, suç ve tarih ögelerine sahip olan mini dizi, bir sanat hırsızlığını konu alıyor. Yapım, 6,5 IMDb puanına sahip.

Listenin dördüncü sırasında suç, dram ve gerilim ögelerine sahip olan The Serpent isimli bir mini dizi yer alıyor. 7,7 IMDb puanıan sahip dizinin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Billy Howle, Jenna Coleman ve Ellie Bamber gibi isimler bulunuyor.