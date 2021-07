En Çok İzlenen Netflix Orijinal İçerikleri Açıklandı

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgiler ile birlikte en çok izlenen Netflix orijinal içerikleri belli oldu. Peki, en fazla izlenen Netflix orijinal filmleri ve dizileri neler?

En Çok izlenen Netflix Orijinal İçerikleri Listesi

Army of the Dead (75 milyon) Fatherhood (74 milyon) Sweet Tooth (60 milyon) Shadow and Bone (55 milyon) Lupin Part Two (54 milyon) The Mitchells vs. The Machines (53 milyon) Elite Season 4 (37 milyon) Who Killed Sara? Season 2 (34 milyon) The Circle (29 milyon) The Sons of Sam (19 milyon) Too Hot To Handle (14 milyon)

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın hizmeti Netflix, 2021 yılının ikinci çeyreğine dair bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre platformun toplam abone sayisi 209 milyona ulaştı.

Dijital yayın hizmetine birinci çeyrekten bu yana toplamda 1,5 milyon kişinin abone olduğu belirtildi. Üçüncü çeyreğin sonuna kadar 3,5 milyon abonenin daha platforma katılması bekleniyor. Bu tahmin doğru çıkarsa Netflix, üçüncü çeyreğin sonunda 212 milyondan fazla aboneye sahip olacak.

Aktarılan bilgilere göre Army of the Dead, Netflix'in en fazla izlenen orijinal içeriği olmayı başardı. 75 milyon hane tarafından izlenen film, bu yıl yayımlanmıştı. Yönetmenliğini Zack Zynder'in üstlendiği yapım 5,8 IMDb puanına sahip.

En fazla izlenen Netflix orijinal içerikler listesinin ikinci sırasında Fatherhood yer aldı. 1 saat 49 dakika uzunluğundaki film, dram türünü sevenlere hitap ediyor. 6,7 IMDb puanına sahip olan Fatherhood'un başrol oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Alfre Woodard ve Lil Rel Howery bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında Sweet Tooth konumlandı. 7,9 IMDb puanına sahip olan dizi, çok sayıda izleyici tarafından beğenilmişti. Jeff Lemire'ın çizgi romanından uyarlanan yapım aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip.

Dördüncü sırada 55 milyon izlenme ile Shadow and Bone yer alırken beşinci sırada 54 milyyon izlenme ile Lupin Part Two konumlandı. Altıncı sırada The Mitchells vs. The Machines bulunuyor.