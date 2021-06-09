En Çok Kazanan iOS Oyunları Belli Oldu

Haziran 2021 itibarıyla en çok kazanan iOS oyunları açıklandı. Finbold tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Roblox isimli yapımın büyük bir başarının altına imza attığını görüyoruz. Oyunun günlük ve aylık elde ettiği gelir adeta dudak uçuklatıyor. Paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Çok Kazanan iOS Oyunları Listesi

Roblox (3 milyon 91 bin 498 dolar) Clash of Clans (1 milyon 895 bin 889 dolar) Candy Crush Saga (1 milyon 481 bin 803 dolar) Pokemon GO (1 milyon 268 bin 990 dolar) Dragon Ball Legends (917 bin 367 dolar) Garena Free Fire - Wold Series (791 bin 376 dolar) PUBG Mobile - Traverse (607 bin 626 dolar) Coin Master (481 bin 712 dolar) Call of Duty: Mobile (341 bin 921 dolar) Homescapes (329 bin 314 dolar)

Finbold, Haziran 2021 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük ve aylık en yüksek kazanç elde eden iPhone oyunlarını listeledi. Listenin ilk sırasında Roblox Corporation tarafından geliştirilen Roblox isimli yapım yer aldı.

1 Eylül 2006 tarihinde çıkışını gerçekleştiren oyun, ABD'de günlük 3 milyon 91 bin 498 dolar kazanç elde ediyor. Son dönemin en popüler video oyunları arasında yer alan Roblox, geliştiricisine aylık ortalama 92 milyon dolar kazandırıyor.

En çok kazanan iOS oyunları listesinin ikinci sırasında Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından geliştirilen Clash of Clans konumlandı. 2 Ağustos 2012 yılında çıkışını gerçekleştiren gerçek zamanlı strateji oyunu, günlük 1 milyon 895 bin 889 dolar gelir elde ediyor.

Üçüncü sırada dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Candy Crush Saga bulunuyor. King tarafından geliştirilen mobil oyun, geliştiricisine günlük 1 milyon 481 bin 803 dolar kazandırıyor.

Paylaşılan listenin dördüncü sırasında günlük 1 milyon 268 bin 990 dolar kazanç ile Pokemon GO yer aldı. Niantic tarafından geliştirilen ve 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren oyun, artırılmış gerçerklik tabanlı olması ile dikkat çekiyor.

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