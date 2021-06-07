En Çok Kazanan iOS Uygulamalarının Önemli Bir Kısmı Dolandırıcılık Yapıyor

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre en çok kazanan iOS uygulamalarının önemli bir kısmı kullanıcıları çeşitli yöntemlerle dolandırıyor. Paylaşılan bilgilere göre App Store'da en çok hasılat elde edilen 1000 iOS uygulamasından 20'si dolandırıcılık için kullanılıyor.

En Çok Kazanan iOS Oyunlarının Bir Kısmı Tehlikeli

Apple CEO'su Tim Cook, kısa bir süre önce şirketin App Store'daki uygulamaları katı bir inceleme sürecinden geçirmemesi halinde büyük bir karmaşanın ortaya çıkabileceğini söylemişti. Cook, inceleme konusunda yaptığı açıklamada ne kadar haklı olsa da son paylaşılan bilgilere göre uygulama mağazası şu anki haliyle bile kötü amaçlı uygulamalara yer veriyor.

Washington Post'un aktardığı bilgilere göre Apple Store'daki en çok hasılat yapan 1000 uygulamanın yüzde ikisinin geliştiricisi kullanıcıları dolandırma amacı güdüyor. Söz konusu kötü amaçlı uygulamalardan bazıları, kullanıcılara yanlışlıkla virüs bulaştığını ileten ve onları gereksiz yazılımlar satın almaya yönlendiren VPN'leri içeriyor.

Listede yer alan kötü niyetli uygulamaların içerisinde ayrıca flört uygulamaları, QR okuyucuları, Amazon ve Samsung gibi büyük markalara ait olduğu iddia edilen sahte uygulamalar bulunuyor. Paylaşılan bilgiler arasında bu uygulamalardan bazılarının App Store sıralamasında yükselmek için sahte müşteri derecelendirmelerine dahi başvurduğu da yer aldı.

Washington Post'a göre uygulamalar, Apple'ın yüzde 30'a varan komisyon ücreti de dahil olmak üzere kullanıcılardan toplamda yaklaşık 48 milyon dolar elde etmiş olabilir. Raporda Apple'ın 18 uygulamadan 12'sinin belirlendikten sonra kaldırıldığına da yer verildi.

Apple sözcüsü Fred Sainz, Washington Post'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"App Store'un müşterilerin uygulama indirebileceği güvenli ve güvenilir bir yer olarak kalması için geliştiricileri uygulamaları yüksek standartlara tabi tutuyoruz. Kullanıcılara zarar veren uygulamalara karşı önlem almaya devam edeceğiz. Apple, müşterilerimizin güvenliğini ilk sıraya koyan uygulamalarla sektöre öncülük ediyor. Biz de öğrenmeye, uygulamalarımızı geliştirmeye ve müşterilere en iyi deneyimi sunmak için gerekli olan kaynaklara yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Apple, kısa bir süre önce dolandırıcıların 1,5 milyar doları toplamasını engellediğini ve dolandırıcılık amacı güden uygulamaların mağazaya eklendikten sonraki 1 ay içerisinde dolandırıcılık olaylarının tespit edildiğini de sözlerine ekledi.