Kasım 2020 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2020 yılının kasım ayında en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Listenin ilk sırasında Çin merkezli popüler video oyunu şirketi Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings isimli mobil oyun yer aldı. Paylaşılan liste ile ilgili detaylar haberimizde.

Kasım Ayının En Çok Kazanan Mobil Oyunları Listesi

Sensor Tower, 2020 yılının kasım ayında en çok kazanan mobil oyunları listesini paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda ekim ayında ilk sırada yer alan Genshin Impact oyununun üçüncü sıraya düştüğünü görüyoruz. MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact, ekim ayında 239 milyon dolar kazanç elde etmişti. Ekim ayında 2. sırada yer alan Honor of Kings ise kasım ayında ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Tencent tarafından geliştirilen mobil oyun, 250 milyon dolar gelir elde etti. Mobil oyunun elde ettiği kazanç, bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,5 oranında arttı. Büyük bir başarının altına imza atan Honor of Kings, kasım ayındaki kazanç miktarının yüzde 96,4’ünü Çin’den elde etti. Yani Çinli oyuncular, kasım ayında Honor of Kings’te 230 milyon 500 bin dolarlık harcama yaptı. Ücretsiz olarak oynanabilen oyunda uygulama için satın alınabilecek ögeler yer alıyor. Çin’i yüzde 1,4 ile Tayvan, yüzde 1 oran ile Tayland takip ediyor.

Kasım ayının en fazla hasılat elde eden mobil oyunlar listesinin ikinci sırasında PUBG mobile yer alıyor. Mobil platformlardaki battle royale türünün en başarılı örneği olan ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanan PUBG Mobile, geçtiğimiz ay 173,8 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Battle royale oyununun elde ettiği kazanç, geçen yıla kıyasla yüzde 4 oranında arttı. Kazancın yüzde 54’ü Çin’den, yüzde 11’i ise Amerika Birleşik Devletleri’nden elde edildi. Listenin tamamı şu şekilde:

Kasım 2020 En Fazla Kazanan Mobil Oyunlar:

1. Honor of Kings

2. PUBG Mobile

3. Genshin Impact

4. Coin Master

5. Pokemon GO

6. Rise of Kingdoms

7. Roblox

8. Moonlight Blade

9. Puzzle & Dragons

10. Candy Crush Saga

Kasım 2020 App Store’un En Fazla Kazanan Mobil Oyunları:

1. Honor of Kings

2. PUBG Mobile

3. Moonlight Blade

4. Genshin Impact

5. Three Kingdoms Strategic

6. Rise of Kingdoms

7. Roblox

8. Pokemon GO

9. Fantasy Westward Journey

10. Knives Out

Kasım 2020 Google Play’in En Fazla Kazanan Mobil Oyunları:

1. Coin Master

2. Genshin Impact

3. Lineage M

4. Pokemon GO

5. Garena Free Fire

6. Fate/Grand Order

7. Candy Crush Saga

8. Monster Strike

9. Puzzle & Dragons

10. Gardenscapes