Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Açıklandı

Oyunfor tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok kazanan oyunlar listesi gün yüzüne çıktı. Paylaşılan listenin büyük bir kısmını mobil oyunların oluşturması dikkat çekiyor. Peki, haziran ayında en çok hasılat elde eden oyunlar neler?

Haziran Ayında en Çok Kazanan Oyunlar Listesi

PUBG Mobile Valorant Call of Duty: Mobile Garena Free Fire Lords Mobile CS:GO Rise of Kingdoms League of Legends Genshin Impact Fetih: Altın Çağ

Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından açıklanan verilere göre oyun satışları haziran ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik bir büyüme elde etti. Oyun ve oyun içi satış rakamlarına dayanan veriler, mobil platformlardaki satışlarda artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Mobil platformdaki satışlar haziran itibarıyla toplamda oyun alışverişlerinin %67'lik kısmını oluşturdu.

Oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerine göre haziran ayında en çok kazanan oyun PUBG Mobile oldu. Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok kazanan mobil yapımlar listesinde ikinci sırada yer almıştı.

Listenin ikinci sırasında Riot Games firmasının ilk FPS oyunu olan Valorant yer aldı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, 2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirmişti.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Call of Duty: Mobile yer alırken dördüncü sırada ise Garena Free Fire konumlandı. Beşinci sırada popüler mobil oyun Lords Mobile bulunuyor. Altıncı sırada ise Valve şirketinin popüler FPS oyunu Counter Strike: Global Offensive yer alıyor.

Yedinci sırada gerçek zamanlı strateji türündeki Rise of Kingdoms konumlandı. 20 Eylül 2018 tarihinde çıkışını gerçekleştiren yapım Android ve iOS platformlarında bulunuyor. Dijital oyun mağazası tarafından paylaşılan listenin sekizinci sırasında MOBA türünün başarılı bir örneği olan League of Legends mevcut.

Listede 6 tane mobil oyunun yer alması dikkat çekiyor. Paylaşılan liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.