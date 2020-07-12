En Çok Kazanan Teknoloji CEO'ları Belli Oldu! Elon Musk Kazancıyla Şaşırttı

Bloomberg geçtiğimiz günlerde en çok ücret alan CEO'ların listesini yayınladı ve Apple CEO'su Tim Cook ve Tesla CEO'su Elon Musk kazançlarıyla şaşırttılar. Peki ya geçtiğimiz yıl en çok kazanan teknoloji yöneticisi kim oldu?

Apple CEO'su Tim Cook'un geçen yıl 133 milyon dolardan fazla tazminat aldı. Bunu 3 milyon dolar maaş, 7.7 milyon dolar bonus, 122.2 milyon dolar hisse senedi ödülü ve 884 milyon dolardan fazla ek gelirler oluşturdu. Listenin başındaki isim ise 595,3 milyon dolar tutarındaki kazancıyla Tesla CEO'su Elon Musk oldu.

Akıllı telefonlara, tabletlere, akıllı saatlere ve rehberlik eden diğer yöneticiler arasında Google CEO'su Sundar Pichai yer alıyor. 2019'da 86.2 milyon dolar kazanan Pichai, sekizinci sırada yer aldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella da g eçen yıl icra 77.3 milyon dolar tazminat aldı ve bu da onu geçen yıl ABD'nin en zengin dokuzuncu yöneticisi yaptı.

Geçen yıl ABD'deki en yüksek maaşlı CEO'lardan dördü teknoloji endüstrisindeydi; Daha önce bahsetmediğimiz 99 milyon dolar tazminat ile yedinci sıraya yerleşen Intel CEO'su Robert Swan'ı da es geçmemek gerekiyor.