2021'de En Çok Kazanan YouTuberlar Gün Yüzüne Çıktı

2021 yılında en çok kazanan YouTuberlar ortaya çıktı. Peki, geçtiğimiz yıl en fazla gelir elde etmeyi başaran YouTuberler listesinde hangi isimler yer aldı? Paylaşılan listeye göre MrBeast, oldukça büyük bir başarı elde etti.

En Çok Kazanan YouTuberlar Listesi (2021)

MrBeast - 54 milyon dolar Jake Paul - 45 milyon dolar Markiplier - 38 milyon dolar Rhett & Link - 30 milyon dolar Unspeakable - 28,5 milyon dolar Like Nastya - 28 milyon dolar Ryan Kaji (Ryan's World) - 27 milyon dolar Dude Perfect - 20 milyon dolar Logan Paul - 18 milyon dolar Preston - 16 milyon dolar

Forbes, 2021 yılında en fazla kazanan YouTuberların yer aldığı bir liste paylaştı. Çok büyük bir başarı elde eden MrBeast, geçtiğimiz yıl toplamda 54 milyon dolar kazanarak listenin ilk sırasında yer aldı. Jimmy Donaldson isimli genç YouTuberın 2021 yılında düzenlediği gerçek Squid Game yarışması yoğun ilgi görümüştü.

456 bin dolar ödüllü Squid Game yarışması, 203 milyondan fazla izlenmişti ve 12 milyon beğeni almıştı. Söz konusu videoya 588 bini aşkın yorum yapılmıştı. 23 yaşındaki MrBeast'in şu anda 88,2 milyon abonesi bulunuyor.

İkinci sırada Jake Paul isimli YouTuber bulunuyor. Yayımladığı boks videoları ile sık sık gündeme gelen Paul'un geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 45 milyon dolar kazandığı açıklandı. Üçüncü sırada ise 32 yaşındaki Markiplier konumlandı. Mark Edward Fischbach isimli YouTuber, 2021 yılında 38 milyon dolar kazanmayı başardı.

Rhett & Link, 30 milyon dolar ile dördüncü sırada yer alırken beşinci sırada ise 28,5 milyon dolar ile Unspeakable konumlandı. Altıncı sırada bulunan Like Nastya'nın geçtiğimiz sene 28 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl 27 milyon dolar kazanan Ryan Kaji (Ryan's World), Forbes tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında yer aldı. Dude Perfect, 20 milyon dolar ile sekizinci sırada yer alırken dokuzuncu sırada ise 18 milyon dolar ile Logan Paul bulunuyor.

2021'de en çok kazanan YouTuberlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.